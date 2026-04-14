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Até 16 pontos por real; promoção da Azul com Casas Bahia pode turbinar suas milhas

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Por MRNews

🔥 Até 16 pontos por real: promoção da Azul com Casas Bahia pode turbinar suas milhas

Se você acompanha o universo de milhas, sabe que promoções agressivas são onde o jogo realmente acontece. E agora surgiu uma oportunidade interessante envolvendo o Azul Fidelidade e a Casas Bahia.

A campanha oferece até 16 pontos por real gasto, mas — como sempre — o detalhe está na estratégia.

✈️ Como funciona a promoção

A oferta é válida para compras realizadas até 19 de abril de 2026, exclusivamente para produtos vendidos e entregues pela Casas Bahia dentro do ambiente da parceria.

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💰 Pontuação:

  • 16 pontos por real → para assinantes do Clube Azul
  • 10 pontos por real → para clientes comuns

👉 Importante: no momento da compra, normalmente aparece apenas a pontuação base (10 pontos).
O bônus extra é creditado depois, caso você seja assinante.

💡 Vale a pena assinar o Clube Azul?

Aqui entra um dos hacks mais usados no mundo das milhas:

👉 Assinar o Clube Azul só para aproveitar a promoção

Mesmo o plano mais barato já libera a pontuação máxima.

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Estratégia Viagem Black:

  • Assina o clube
  • Faz a compra com 16x pontos
  • Avalia se mantém ou cancela depois

👉 Isso pode multiplicar absurdamente o retorno da compra.

📲 Como aproveitar passo a passo

Se quiser garantir os pontos corretamente:

  1. Acesse a página da promoção via Azul Fidelidade
  2. Escolha produtos vendidos pela Casas Bahia
  3. Finalize a compra normalmente

📌 Dica essencial:
Tire print de tudo — desde a oferta até a finalização.

Os pontos podem levar até 15 dias após o recebimento para cair na conta.

⚠️ Regras importantes (que muita gente ignora)

  • Só vale para produtos vendidos e entregues pela Casas Bahia
  • Pontuação base é de 1 ponto por real (sem promoção)
  • Bônus pode não aparecer na hora
  • Cancelamentos podem invalidar os pontos

👉 E o principal:

O preço do produto pode estar mais caro na promoção.

🧠 Vale mesmo a pena?

Aqui vai a visão real do Viagem Black:

✔ Pode ser excelente para gerar muitas milhas rápido
✔ Ótimo para quem já ia comprar algo
❌ Perigoso se você comprar só pelos pontos

👉 Regra de ouro:

Nunca compre milhas — compre produtos que você já precisa.

⚠️ Alerta importante sobre a Azul

Apesar das boas promoções, o Azul Fidelidade vem passando por mudanças que têm desagradado parte dos usuários:

  • Desvalorizações recentes
  • Alterações nas emissões
  • Menor previsibilidade

👉 Por isso, muitos especialistas preferem estratégias mais flexíveis.

🚀 Estratégia avançada (nível Viagem Black)

Se você quer jogar o jogo certo:

✔ Aproveite promoções agressivas como essa
✔ Mas não concentre tudo em um programa só
✔ Use plataformas como Livelo ou Esfera quando possível

👉 Assim você mantém liberdade para transferir com bônus maiores.

🧾 Conclusão

A promoção entre Azul Fidelidade e Casas Bahia pode ser uma excelente oportunidade — se usada com estratégia.

Até 16 pontos por real é algo raro no mercado, mas o verdadeiro ganho vem de saber quando e como aproveitar.

E no fim, é isso que separa quem acumula milhas… de quem realmente viaja com elas.

Tags:

Azul Fidelidade, Casas Bahia, milhas aéreas, pontos por real, promoção milhas, Clube Azul, Viagem Black, cartões de crédito

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