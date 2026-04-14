Até 16 pontos por real; promoção da Azul com Casas Bahia pode turbinar suas milhas
Por MRNews
🔥 Até 16 pontos por real: promoção da Azul com Casas Bahia pode turbinar suas milhas
Se você acompanha o universo de milhas, sabe que promoções agressivas são onde o jogo realmente acontece. E agora surgiu uma oportunidade interessante envolvendo o Azul Fidelidade e a Casas Bahia.
A campanha oferece até 16 pontos por real gasto, mas — como sempre — o detalhe está na estratégia.
✈️ Como funciona a promoção
A oferta é válida para compras realizadas até 19 de abril de 2026, exclusivamente para produtos vendidos e entregues pela Casas Bahia dentro do ambiente da parceria.
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💰 Pontuação:
- 16 pontos por real → para assinantes do Clube Azul
- 10 pontos por real → para clientes comuns
👉 Importante: no momento da compra, normalmente aparece apenas a pontuação base (10 pontos).
O bônus extra é creditado depois, caso você seja assinante.
💡 Vale a pena assinar o Clube Azul?
Aqui entra um dos hacks mais usados no mundo das milhas:
👉 Assinar o Clube Azul só para aproveitar a promoção
Mesmo o plano mais barato já libera a pontuação máxima.
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Estratégia Viagem Black:
- Assina o clube
- Faz a compra com 16x pontos
- Avalia se mantém ou cancela depois
👉 Isso pode multiplicar absurdamente o retorno da compra.
📲 Como aproveitar passo a passo
Se quiser garantir os pontos corretamente:
- Acesse a página da promoção via Azul Fidelidade
- Escolha produtos vendidos pela Casas Bahia
- Finalize a compra normalmente
📌 Dica essencial:
Tire print de tudo — desde a oferta até a finalização.
Os pontos podem levar até 15 dias após o recebimento para cair na conta.
⚠️ Regras importantes (que muita gente ignora)
- Só vale para produtos vendidos e entregues pela Casas Bahia
- Pontuação base é de 1 ponto por real (sem promoção)
- Bônus pode não aparecer na hora
- Cancelamentos podem invalidar os pontos
👉 E o principal:
O preço do produto pode estar mais caro na promoção.
🧠 Vale mesmo a pena?
Aqui vai a visão real do Viagem Black:
✔ Pode ser excelente para gerar muitas milhas rápido
✔ Ótimo para quem já ia comprar algo
❌ Perigoso se você comprar só pelos pontos
👉 Regra de ouro:
Nunca compre milhas — compre produtos que você já precisa.
⚠️ Alerta importante sobre a Azul
Apesar das boas promoções, o Azul Fidelidade vem passando por mudanças que têm desagradado parte dos usuários:
- Desvalorizações recentes
- Alterações nas emissões
- Menor previsibilidade
👉 Por isso, muitos especialistas preferem estratégias mais flexíveis.
🚀 Estratégia avançada (nível Viagem Black)
Se você quer jogar o jogo certo:
✔ Aproveite promoções agressivas como essa
✔ Mas não concentre tudo em um programa só
✔ Use plataformas como Livelo ou Esfera quando possível
👉 Assim você mantém liberdade para transferir com bônus maiores.
🧾 Conclusão
A promoção entre Azul Fidelidade e Casas Bahia pode ser uma excelente oportunidade — se usada com estratégia.
Até 16 pontos por real é algo raro no mercado, mas o verdadeiro ganho vem de saber quando e como aproveitar.
E no fim, é isso que separa quem acumula milhas… de quem realmente viaja com elas.
Tags:
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