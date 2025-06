Prefeitura de Bonito vai elaborar projeto para construção da sede do Marambaia Eco Criativa

Por MRNews



Na manhã desta segunda-feira (16), o prefeito Josmail Rodrigues se reuniu com o diretor-presidente do projeto Marambaia Eco Criativa, Genivaldo Luz, e com a representante da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur) em Bonito, Emanuelli Ribeiro, para discutir o fortalecimento das ações do programa e a viabilização de sua futura sede.

Durante o encontro, foram apresentados os projetos já em andamento e todo o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Marambaia Eco Criativa, uma iniciativa voltada à promoção da sustentabilidade, cultura e geração de renda na Vila Marambaia.

O prefeito Josmail Rodrigues firmou o compromisso de elaborar, nas próximas semanas, um projeto para a construção da sede própria do programa, que será implantada no terreno onde funcionava a antiga Associação de Moradores da Vila Marambaia.

“A gestão municipal sempre apoiou o Marambaia Eco Criativa, que é um projeto importante do Governo do Estado. Já estamos providenciando a adequação do terreno e solicitei que a equipe de engenharia do município desenvolva o projeto da nova sede. Também vamos buscar apoio por meio de emendas parlamentares e junto ao Governo do Estado para viabilizar essa construção no próximo ano”, afirmou o prefeito Josmail Rodrigues.

O projeto Marambaia Eco Criativa é uma realização do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Turismo de MS (Fundtur), da Superintendência de Economia Criativa, da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) e do Sebrae.