Leo Bezerra destaca mais de R$ 105 milhões em obras de infraestrutura no maior bairro da Capital

Durante celebração pelos 43 anos de fundação de Mangabeira, nesta quarta-feira (23), o prefeito Leo Bezerra destacou mais de R$ 105 milhões em obras de infraestrutura no maior bairro de João Pessoa. O gestor da Capital tomou café da manhã com moradores e ainda participou de um ato comemorativo junto do senador Veneziano Vital do Rêgo, do presidente da Câmara Municipal, Dinho Dowsley, e o do ex-prefeito Cícero Lucena, no Restaurante Popular do bairro.

Na área de pavimentação em paralelepípedo, foram inauguradas 105 ruas e outras 69 já contratadas, enquanto outras 32 foram entregues em pavimento asfáltico. No setor educacional diversas unidades foram concluídas, como escolas em comunidades como Índio Piragibe, Zumbi dos Palmares e João Gadelha, além de creches e outras unidades, enquanto duas obras seguem em andamento. Mangabeira também ficou iluminado com lâmpadas de LED.

“Celebramos os investimentos realizados na área, que já ultrapassam R$ 105 milhões só em infraestrutura. E nosso objetivo é fortalecer Mangabeira integralmente, até o fim desta gestão, para alcançar nossos objetivos, como deixar esse bairro com todas as suas ruas calçadas, assim como já é realidade a iluminação em LED. Juntos, comemoraremos o aniversário de Mangabeira, engajados na zeladoria e nos cuidados com este bairro que valorizamos tanto”, destacou o prefeito.

Mais infraestrutura – Entre outras intervenções importantes, destacam-se a entrega do Parque das Águas e obras de drenagem, além de projetos em execução, como a Praça Nossa Senhora das Dores, a ponte sobre o Rio Cuiá e o Cras de Mangabeira, que juntos somam mais de R$ 24,1 milhões em investimentos.

O senador Veneziano Vital do Rêgo exaltou as características e a dimensão do maior bairro da Capital, colocando o seu mandato para colaborar com a gestão municipal.

Bairro/cidade – “Trata-se de uma localidade com grande importância, merecedora de atenção especial. Em minha breve fala, direcionada aos presentes, incluindo o prefeito Leo Bezerra, ressalto o reconhecimento à Mangabeira, cuja constituição permite considerá-la não apenas um bairro, mas uma cidade. Renovo o compromisso com a gestão municipal, com os vereadores que me solicitaram recursos para a reforma do mercado e investimentos na malha viária”, destacou o senador.