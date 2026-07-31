Leo Bezerra inicia operação com mais de 30 máquinas e intensifica zeladoria em João Pessoa

O prefeito Leo Bezerra deu início, nesta quarta-feira (22), a uma grande força-tarefa de zeladoria, mobilizando várias secretarias municipais e mais de 30 equipamentos, entre caminhões e máquinas de grande porte. A ação começa pelo bairro de Mangabeira, em alusão aos seus 43 anos de fundação, e será ampliada para outras localidades da Capital. Durante a abertura da operação, realizada na Rua Natércio Dutra de Medeiros, no Jardim Cidade Universitária, o gestor também anunciou o lançamento, no aplicativo João Pessoa na Palma da Mão, de um novo serviço voltado à coleta de materiais de grande porte.

“Com a chegada dos novos equipamentos, todas as nossas equipes estão nas ruas, aqui em Mangabeira, realizando os serviços de zeladoria — e esse trabalho não vai ficar restrito ao bairro. Vamos divulgar um calendário com as próximas localidades atendidas. Todas as secretarias estão envolvidas e todos os equipamentos serão utilizados nessa força-tarefa. Também peço que a população utilize o aplicativo João Pessoa na Palma da Mão para registrar denúncias e solicitações, que serão atendidas com agilidade. Além disso, estamos implantando um novo sistema de coleta de resíduos porta a porta, como sofás, geladeiras e camas, evitando o descarte irregular”, destacou o prefeito.

Participam da força-tarefa a Secretaria de Serviços Urbanos e Zeladoria (Sesuz), Infraestrutura (Seinfra), Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec/JP) e a Autarquia Especial Municipal de Limpeza (Emlur).

Zeladoria – “Iniciamos hoje a elaboração do cronograma para o bairro de Mangabeira, em alusão ao aniversário do bairro. Pretendemos realizar diversas ações para beneficiar a comunidade local. A equipe, composta por todos os secretários envolvidos e liderada pelo prefeito Leo Bezerra, esteve presente no lançamento. O trabalho começará hoje, com foco nas principais ruas e praças. Avaliaremos a concentração das atividades no bairro e, posteriormente, daremos continuidade no restante da cidade”, detalhou o secretário Rodrigo Trigueiro (Sesuz).

Defesa Civil – “O objetivo de prevenir e mitigar transtornos, especialmente diante da iminente temporada de chuvas. As ações incluem a limpeza de vias públicas, bocas de lobo, canais e do sistema de coleta pluvial, visando otimizar o escoamento das águas e, consequentemente, evitar o acúmulo, alagamentos e inundações”, destacou o coronel Kelson Chaves, coordenador-geral da Defesa Civil.

Infraestrutura – “Contamos com equipamentos modernos para essa finalidade. Além disso, faremos a revisão completa da iluminação. No período noturno e até o sábado, nossas equipes estão escaladas para realizar a revisão no bairro de Mangabeira. Colocaremos nossos recursos, incluindo equipes e equipamentos, à disposição da Emlur, da Sesuz e da Defesa Civil”, ressaltou o secretário Rubens Falcão (Seinfra).

Limpeza urbana – “Essa é uma ação conjunta, que reforça o compromisso da gestão com a limpeza urbana e a qualidade de vida da população. No entanto, é fundamental destacar que esse trabalho também depende diretamente da colaboração dos cidadãos. É preciso evitar o descarte irregular de resíduos e utilizar corretamente os serviços de coleta, para que possamos manter a cidade sempre limpa, organizada e bem cuidada”, destacou o superintendente da Emlur, Ricardo Veloso.

Na manhã desta quarta-feira (22), por exemplo, as equipes atuaram em um campo em Nova Mangabeira, área onde, infelizmente, o descarte irregular de lixo tem sido recorrente. Mesmo após ações de limpeza realizadas na segunda e terça-feira, foi necessário um novo retorno nesta manhã. De acordo com denúncias de moradores, durante a noite, pessoas se aproveitam para descartar irregularmente diversos tipos de resíduos, incluindo metralha e restos de alimentos, o que reforça a necessidade de conscientização e colaboração da população.