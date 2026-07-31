Leo Bezerra inicia a formação da terceira turma de agentes de mobilidade urbana

O prefeito Leo Bezerra abriu, nesta quarta-feira (22), o curso de formação da terceira turma de aprovados no último concurso para agentes de mobilidade urbana. A solenidade aconteceu no Centro de Comando da Cidade (CCC), no Altiplano, onde o gestor destacou o reforço na área e explicou que os novos formandos irão ocupar vagas de acordo com as necessidades da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob), considerando o cadastro de reserva desta etapa. As duas primeiras turmas, referentes às 100 vagas iniciais do concurso, já estão em atuação.

Inicialmente, três candidatos serão convocados para suprir vagas em aberto, mas o prefeito também projetou a possibilidade de ampliação para até 10 postos, conforme avaliação dos quadros da pasta. “Garantimos que serão chamados os profissionais necessários para a cidade, com o objetivo de aprimorar o fluxo do trânsito e promover mais qualidade, dignidade e respeito à população. A quantidade de convocações será definida conforme a demanda, sem um limite numérico prestabelecido”, afirmou.

Os participantes desta etapa fazem parte do cadastro de reserva do certame. Ao todo, 66 candidatos foram convocados para o curso de formação, sendo 64 da ampla concorrência e dois destinados a pessoas com deficiência (PCD). A equipe de instrutores é formada por profissionais da própria Semob, que irão compartilhar conhecimentos práticos da atuação nas ruas, com foco na experiência e no contato direto com a população.

Durante a solenidade, o superintendente de Mobilidade Urbana, Marcílio HBE, ressaltou o compromisso dos futuros agentes com o serviço público. “Ao vestir a farda, representamos a Prefeitura. A população espera profissionalismo e dedicação, independentemente das dificuldades. Nossa missão é oferecer o melhor serviço possível à sociedade de João Pessoa. O orgulho em servir é um dos nossos princípios”, destacou.

A formanda Aline Rodrigues também enfatizou a importância da oportunidade. “É a realização de um sonho. A gente estuda, se dedica e espera por esse momento. Quero aproveitar ao máximo essa formação e contribuir da melhor forma possível com a nossa cidade”, disse.