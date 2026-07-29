Hospital Regional de Patos registra quase 500 atendimentos e 59 cirurgias no feriadão de Tiradentes — Governo da Paraíba

O Hospital Regional Deputado Jandhuy Carneiro, em Patos, unidade integrante da rede estadual de saúde, realizou 498 atendimentos na urgência e emergência durante o feriadão de Tiradentes, entre a noite da sexta-feira (17) e a meia-noite da terça-feira (21). O maior volume foi registrado na segunda-feira (20), com 124 atendimentos.

De acordo com o balanço, foram contabilizados 90 atendimentos na sexta-feira (17), 81 no sábado (18), 89 no domingo (19), 124 na segunda-feira (20) e 105 na terça-feira (21). No período, 96 pacientes precisaram de internação, com quadros variados, como Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), Acidente Vascular Cerebral (AVC), agressões físicas, tentativas de suicídio e desidratação.

Além dos atendimentos clínicos, a unidade realizou 59 cirurgias, sendo 38 eletivas e 21 de urgência. A maior parte dos procedimentos foi na área oncológica, com 32 intervenções. Também foram registrados 10 procedimentos gerais, oito ortopédicos, quatro vasculares, três urológicos, um bucomaxilofacial e um endoscópico.

Entre as principais causas de procura pelo serviço, a dor liderou, com 96 registros, seguida por quedas (65) e acidentes (40). A unidade também atendeu 25 casos de mordidas de animais, 17 pacientes com mal-estar, 14 com IAM, 11 vítimas de pancadas, 10 com dispneia e nove casos de agressão física. Foram registrados ainda três casos de AVC, três crises convulsivas e três tentativas de suicídio, além de um atendimento relacionado à tentativa de violência sexual.

Durante o período, 40 vítimas de sinistros de trânsito deram entrada na unidade, sendo a maioria envolvendo motocicletas (34 casos), além de cinco ocorrências com automóveis e uma com bicicleta. O hospital também recebeu pacientes de diversos municípios da região, como Desterro, Matureia, Juru, Malta, Manaíra, Quixaba, Santa Teresinha, São José de Espinharas, São José do Bonfim, São Mamede e Vista Serrana, reforçando seu papel como referência regional em atendimentos de média e alta complexidade.

O diretor técnico da unidade, o médico Pedro Augusto, destacou o empenho das equipes durante o período de maior demanda. “Foi um feriado de grande movimento, com momentos críticos em que o Pronto Socorro chegou a atender simultaneamente mais de 30 pacientes, muitos deles vítimas de acidentes graves. Mesmo diante da superlotação em alguns plantões, nossas equipes atuaram com agilidade, competência e compromisso, garantindo assistência resolutiva à população”, ressaltou.

Ele também reforçou a importância da estrutura e da integração das equipes multiprofissionais. “Trabalhamos de forma contínua para assegurar um serviço eficiente, mesmo em cenários desafiadores como os registrados neste feriadão e conseguimos ser resolutivos em todos os casos”, concluiu. O Hospital Regional de Patos é referência para 89 municípios do Sertão paraibano.