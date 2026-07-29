Inscrições para vagas remanescentes do Fies do 1° semestre começam nesta quarta-feira (22)

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O período de inscrições para ocupação das vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) começou nesta quarta-feira (22). As inscrições são gratuitas e válidas para as vagas referentes ao primeiro semestre de 2026.

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Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet até o dia 29 de abril, por meio da página do Fies, disponível no Portal Acesso Único.

Quem pode se inscrever

Para acesso ao programa, o candidato deve cumprir alguns requisitos, como:

Participação em uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a partir de 2010;

Média aritmética das notas nas cinco provas igual ou superior a 450 pontos;

Nota na redação superior a zero;

Renda familiar mensal bruta por pessoa de até três salários mínimos;

Condições de atingir a frequência mínima exigida para o primeiro semestre de 2026 no curso escolhido.

As vagas serão distribuídas entre a ampla concorrência e cotas para autodeclarados pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. A seleção funcionará dessa forma tanto para o Fies quanto para o Fies Social, que é a reserva de 50% das vagas para candidatos com renda familiar de até meio salário mínimo, inscritos no Cadastro único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) com registro atualizado.

Os selecionados no Fies Social poderão solicitar financiamento de até 100% dos encargos educacionais do curso.

Os candidatos selecionados devem concluir o curso já no primeiro semestre de 2026, já que o financiamento é válido para este período. Além disso, a condição de 70% de presença nas aulas também é exigida para os estudantes beneficiados.

O resultado será divulgado por meio de uma chamada única no dia 7 de maio. Entre os dias 8 e 11 de maio, os pré-selecionados devem validar as informações declaradas na inscrição diretamente na Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição de ensino superior.

Concluída essa etapa, as informações bancárias também deverão ser validadas em um prazo de até 10 dias contados a partir do terceiro dia útil após a aprovação da inscrição pela CPSA.

Em caso de dúvidas, os candidatos podem acessar o edital do Fies publicado pelo Ministério da Educação (MEC).

Lista de espera

Os candidatos que não forem selecionados na chamada única serão automaticamente incluídos na lista de espera. A convocação da lista de espera deve ocorrer no período de 15 a 29 de maio.

Confira o cronograma de seleção: