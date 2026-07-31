PREFEITURA DE CURRAIS NOVOS INICIA PAVIMENTAÇÃO DA RUA RIACHO DAS OVELHAS NO BAIRRO DR. JOSÉ BEZERRA

A Prefeitura de Currais Novos deu início à 1ª etapa da pavimentação da Rua Riacho das Ovelhas, localizada no bairro Dr. José Bezerra. A obra representa mais um avanço na melhoria da infraestrutura urbana do município.

Nesta fase inicial, serão pavimentados 1.758,39 metros quadrados, com um investimento total de R$ 130.366,32. O trecho contemplado nesta primeira etapa vai ligar a Av. Teotônio Freire ao CMEI Irmã Ananília, beneficiando diretamente moradores e usuários da via.

O prefeito Lucas Galvão esteve no local acompanhando o início dos serviços, ao lado do secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos (SEMOSU), Caio Pedro. Durante a visita, o gestor destacou a importância da obra para a comunidade.

“Estamos trabalhando para transformar a realidade dos nossos bairros. A pavimentação da Rua Riacho das Ovelhas é um compromisso que começa a se concretizar, e seguimos firmes para avançar ainda mais”, afirmou o prefeito.

Moradora da região, Maria de Lourdes comemorou o início da obra e ressaltou os benefícios que a pavimentação trará para o dia a dia da comunidade. “A gente esperava por isso há muito tempo. Aqui sofríamos com muita poeira e lama. Agora, com essa pavimentação, vai melhorar muito para todos nós, principalmente para quem precisa passar por aqui todos os dias”, destacou.

A Prefeitura reforça que novas etapas e outras obras de pavimentação estão previstas, dando continuidade ao desenvolvimento urbano de Currais Novos.