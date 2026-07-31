Adolescente suspeito de matar homem em hotel de João Pessoa é transferido para a PB

Suspeito de matar homem em hotel de João Pessoa alegou medo de ter relação exposta, diz polícia. Yanka Oliveira/TV Cabo Branco

O adolescente suspeito de matar Washington Rodrigo, de 33 anos, encontrado morto em um quarto de hotel no bairro de Manaíra, em João Pessoa, chegou à capital paraibana no final da manhã desta terça-feira (28). Ele foi transferido após ser ouvido na cidade de Caicó, no Rio Grande do Norte.

O suspeito se apresentou à 3.ª Delegacia Regional de Caicó na tarde desta segunda-feira (27), acompanhado de um advogado. Ele alegou à Polícia Civil que cometeu o crime por medo de ter a relação exposta.

Adolescente encontrou vítima em site

Segundo o delegado Diego Garcia, responsável pela investigação, o adolescente afirmou que o contato entre os dois aconteceu por meio de um site de relacionamentos. Após o encontro, o suspeito relatou ter se sentido intimidado pela vítima e usou uma réplica de arma de fogo para obrigá-lo a entregar a senha do celular.

“Alegou que se sentiu intimidado e ameaçado pela vítima que supostamente teria fotografado alguma parte do momento íntimo dos dois, ao passo que fez ele se algemar, simulando um fetiche, e, mediante o uso de uma airsoft, o constrangeu para entregar seu celular para que ele verificasse se havia mensagem ou fotografias em detrimento de sua pessoa, já que ele se acha um teólogo e por isso não poderia ter a imagem corrompida”, disse o delegado.

Ainda conforme a Polícia Civil, o adolescente relatou que, depois disso, utilizou o cabo do secador de cabelo do hotel para estrangular Washington Rodrigo. Segundo o delegado, o investigado afirmou que a intenção era apenas deixar a vítima desacordada para conseguir sair do quarto.