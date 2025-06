Pastel de maçã do amor vira atração no São João de Campina Grande

TV Paraíba/Reprodução

O pastel de maçã do amor é o resultado da soma entre duas comidas típicas queridas e logo se tornou uma atração gastronômica no São João de Campina Grande. A sobremesa inovadora une a popularidade do pastel ao sabor doce e romântico da maçã do amor. 🥟🍎

A ideia é de Felipe Antônio, que decidiu adicionar o prato ao cardápio da pastelaria dele em Campina Grande, lar do São João conhecido como o maior do mundo. Dessa forma, reinventou as clássicas comidas juninas. A receita, que é inédita, mistura os seguintes ingredientes:

A exclusividade já é uma das marcas do trabalho do paraibano, que investe em pratos temáticos de acordo com as datas comemorativas, especialmente o São João.

“No São João do ano passado, viemos com a inovação do pastel de pamonha com queijo. E esse ano a gente buscou algo um pouco diferente, daí veio a ideia do pastel de maçã do amor”, disse Felipe Antônio, criador do prato.

As reações das pessoas que provaram o pastel se dividem entre surpresa e nostalgia, onde os clientes dizem relembrar de momentos da infância ou da vida que foram marcados pela presença do sabor de uma maçã do amor.

“A gente recebe muito feedback de ‘Ah, lembrei da minha infância’! ‘Ah, lembrei de quando a gente namorava’, são os feedbacks mais comuns que a gente recebe. São lembranças. Um pastel que traz lembranças boas”, disse Felipe.