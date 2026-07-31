PF investiga fraude em licitação de móveis escolares na gestão Luciene

Antigo prédio da Prefeitura de Bayeux. Prefeitura de Bayeux

A Polícia Federal faz, nesta quarta‑feira (22), a operação Alfaias, com o objetivo de apurar irregularidades em procedimento licitatório destinado à aquisição de móveis escolares pela Prefeitura de Bayeux.

A CBN Paraíba apurou que a investigação tem como alvo uma licitação firmada na gestão da ex-prefeita Luciene Gomesno ano de 2021. Os prejuízos teriam alcançado o valor de R$ 1,9 milhão.

Os crimes investigados envolvem peculato e fraude em licitação relacionados ao pregão. Em, Bayeux, os mandados ocorreram no Centro Administrativo e na Secretaria de Educação da cidade.

Outro mandado de busca aconteceu no município de Paulista, em Pernambuco.

A PF informou que os mandados têm a finalidade de recolher documentos físicos, dispositivos eletrônicos e outros elementos de prova relacionados à licitação investigada e à execução contratual.

Exames periciais realizados no curso da investigação indicaram indícios de superfaturamento , reforçando a materialidade dos fatos apurados.

A ex-prefeita Luciene Gomes deixou o poder em 2024, quando apoiou a pré-candidatura de Tacyana Leitão, que se tornou prefeita da cidade. Em nota, a atual gestão da Prefeitura de Bayeux informou que não tem relação com os fatos citados e que a empresa investigada não presta mais serviços à administração do município.

Leia, a seguir, a nota da Prefeitura de Bayeux

A Prefeitura Municipal de Bayeux vem a público prestar esclarecimentos acerca da operação realizada pela Polícia Federal no município na manhã desta quarta-feira (22).

A ação está relacionada ao Pregão Eletrônico nº 00058/2021 – PMBEX, procedimento licitatório realizado no ano de 2021, que teve como objeto a aquisição de móveis escolares, envolvendo a empresa RGD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, bem como atos administrativos vinculados às Secretarias Municipais de Administração e de Educação.

Destaca-se que os fatos investigados referem-se à gestão anterior, à época sob a administração da ex-prefeita Luciene Gomes, sendo a operação conduzida exclusivamente pela Polícia Federal, no âmbito de investigação em trâmite na Justiça Federal, não havendo participação ou ingerência da atual administração municipal nas medidas adotadas pelos órgãos competentes.

A Prefeitura reafirma seu compromisso com a legalidade, a transparência e a boa gestão dos recursos públicos, colocando-se integralmente à disposição das autoridades para colaborar com as investigações e prestar todos os esclarecimentos necessários.

Por fim, a administração municipal acompanha os desdobramentos com responsabilidade institucional, respeitando o devido processo legal e a presunção de inocência dos envolvidos.

Prefeitura Municipal de Bayeux