PREFEITO ASSINA ORDEM DE SERVIÇO PARA A 2ª ETAPA DO ASFALTAMENTO DA AV. GETÚLIO VARGAS EM CURRAIS NOVOS

Obra contempla mais de 3,6 mil m² e será executada com recursos próprios, com início previsto para maio

Na manhã desta segunda-feira (13), o prefeito Lucas Galvão assinou a ordem de serviço que autoriza a execução da segunda etapa das obras de pavimentação asfáltica da Avenida Getúlio Vargas, em Currais Novos.

A via, que já tinha recebido parte dos serviços anteriormente, passará agora por uma nova etapa de asfaltamento.

“A continuidade dessa obra é um compromisso assumido pela gestão junto à população, que há muito tempo aguarda por esse asfalto. Fico muito feliz em ver esse avanço se tornando realidade”, disse Lucas.

A obra abrange uma área total de 3.609,33 m² e conta com um investimento de R$ 271.984,95, custeado com recursos próprios do município. A previsão é que os trabalhos sejam iniciados no começo do mês de maio.

Com a execução desta etapa, a gestão municipal segue avançando nas ações de infraestrutura viária, contribuindo para o desenvolvimento urbano e a melhoria da qualidade de vida da população de Currais Novos.