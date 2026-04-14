Edvaldo Neto é eleito prefeito de Cabedelo em eleição suplementar

Edvaldo Neto é eleito novo prefeito de Cabedelo, na Paraíba – Foto: Edvaldo Neto/Instagram.

Edvaldo Neto (Avante) foi eleito prefeito de Cabedelo, na Grande João Pessoa, neste domingo (12). O resultado foi definido com 90,18% das urnas apuradas, por volta das 18 horas. Ele vai permanecer até 2028 à frente do Poder Executivo municipal.

A eleição suplementar em Cabedelo aconteceram após determinação do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB), depois da cassação dos mandatos do prefeito André Coutinho (Avante) e da vice-prefeita Camila Holanda (PP).

De acordo com o TRE-PB, a diplomação do vencedor da eleição suplementar vai acontecer em 25 de maio, às 17h no Teatro Santa Catarina, em Cabedelo. A data da posse do prefeito ainda vai ser marcada pela Câmara de Vereadores da cidade.

A votação

A campanha foi mais curta do que em eleições regulares, seguindo um calendário reduzido definido pela Justiça Eleitoral. De acordo com o TRE-PB, cerca de 53.320 eleitores estão aptos a votar na eleição suplementar de Cabedelo, distribuídos em 30 locais de votação e 165 seções.

Na manhã deste domingo (12), os candidatos votaram nos respectivos locais de votação. Wallber Virgolino foi o primeiro a votar. Ele chegou ao Colégio QI, localizado no bairro de Intermares, por volta das 8h30, logo após a abertura da votação. Wallber estava acompanhado de apoiadores.

Edvaldo Neto votou depois, as 10h30, no Colégio Pedro Américo, também em Intermares. Ele estava acompanhado da esposa e filho.

Eleitores voltam novamente às urnas em outubro

Após a eleição suplementar, os eleitores de Cabedelo ainda terão um novo compromisso com as urnas em poucos meses, acompanhando o calendário nacional.

As eleições gerais estão marcadas para o dia 4 de outubro, quando os brasileiros irão escolher presidente da República, governadores, senadores, além de deputados federais e estaduais.

Caso haja segundo turno, previsto para o dia 25 de outubro, a votação será retomada para os cargos de presidente e/ou governador.