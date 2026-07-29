Fundação Campeões do Amanhã abre inscrições para nova turma de futebol com 60 vagas disponíveis

A Fundação Campeões do Amanhã, da Prefeitura de João Pessoa, abre, a partir desta terça-feira (28), às 8h, as inscrições para uma nova turma da modalidade de futebol. Ao todo, serão disponibilizadas 60 vagas para crianças e adolescentes com idades entre 8 e 15 anos. As aulas agora acontecerão no Campo do Distrito Mecânico, no bairro das Trincheiras, sempre às segundas, quartas e sextas-feiras, das 14h às 17h.

As matrículas podem ser realizadas por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’, na categoria ‘Fundação Campeões do Amanhã’ e clicando em seguida em ‘Futebol’. Atualmente, a modalidade tem atividades também no Estádio da Graça, em Cruz das Armas, e na Arena Funcionários.

A iniciativa faz parte do trabalho desenvolvido pela Fundação Campeões do Amanhã, que oferece formação esportiva gratuita em diversas modalidades, promovendo inclusão social, disciplina e qualidade de vida para crianças e adolescentes. O presidente da instituição, Kaio Márcio, destacou a importância da abertura de novas turmas para ampliar o atendimento às famílias.

“Nosso compromisso é oferecer cada vez mais oportunidades para que crianças e adolescentes tenham acesso ao esporte de qualidade. O futebol é uma das modalidades mais procuradas, e essa nova turma representa mais uma chance de transformar vidas por meio da prática esportiva, promovendo cidadania, saúde e desenvolvimento pessoal”, afirmou Kaio Márcio.

A Fundação Campeões do Amanhã orienta os interessados a realizarem a inscrição o quanto antes, já que as vagas são limitadas.

Sobre a Fundação Campeões do Amanhã – É uma iniciativa voltada para o desenvolvimento esportivo e social de crianças e adolescentes (geralmente entre 8 e 17 anos), oferecendo modalidades gratuitas como futebol, vôlei, basquete, jiu-jítsu, ginástica rítmica, triatlo, natação e tênis, atendendo mais de 2 mil alunos.