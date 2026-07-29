adolescente suspeito se apresenta à polícia no RN
O adolescente de 17 anos, suspeito de matar um homem que foi encontrado sem vida dentro de um quarto de hotel, em João Pessoa, apresentou-se à Polícia Civil, nesta segunda-feira (27), em Caicó, no Rio Grande do Norte.
De acordo com informações apuradas pela Inter TV RN, o menor, que completa 18 anos em outubro, se apresentava como pastor evangélico nas redes sociais e também se passava por servidor público.
A defesa informou que o menor disse que marcou um encontro com a vítima, em um hotel de João Pessoa, por meio da internet. Ele teria contratado a vítima em uma plataforma focada em encontros íntimos.
Apurações da TV Cabo Branco indicam que o adolescente usou um nome falso para registrar a hospedagem no estabelecimento. A vítima, por outro lado, não possuía registro de entrada no hotel.
Também nesta segunda-feira, o Instituto Médico Legal (IML) confirmou à TV Cabo Branco que Washington foi morto por asfixia. O diretor do órgão, o médico Flávio Fabres, informou que a vítima chegou a ser torturada antes de morrer.
O caso foi atendido inicialmente pelo delegado Gustavo Carleto, mas a investigação está a cargo da Delegacia da Infância e da Juventude de João Pessoa.
Relembre o caso
Washington Rodrigo foi encontrado morto, algemado e com um fio de secador enrolado no pescoço dentro de um quarto de hotel no bairro de Manaíra, em João Pessoa. O quarto onde o corpo foi localizado fica no primeiro andar do prédio. Segundo a Polícia Civil, a vítima não possuía registro de hospedagem no estabelecimento.
Ainda conforme a investigação, Washington teria entrado no hotel por volta das 4h da sexta-feira (24) e foi encontrado sem vida no período da tarde.
A polícia foi acionada após uma hóspede relatar ter ouvido barulhos vindos do quarto ao lado. Equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar foram enviadas ao local. A PM realizou o isolamento da área, enquanto o Instituto de Polícia Científica da Paraíba (IPC) fez a perícia.
Familiares informaram à TV Cabo Branco que Washington Rodrigo trabalhava como motorista autônomo e havia dito à mãe que faria uma corrida particular para Pipa, no Rio Grande do Norte. Depois disso, segundo a família, ele não deu mais notícias.
Após a realização da perícia, o corpo foi encaminhado ao Instituto de Polícia Científica (IPC) e, posteriormente, liberado para o velório e sepultamento em Bayeux, cidade onde a vítima morava.