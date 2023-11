Prefeito discute ações de fortalecimento do Carnaval 2024 em reunião com representantes de blocos e segmentos da festa

Dando sequência ao planejamento para a realização do Carnaval 2024, em João Pessoa, o prefeito Cícero Lucena se reuniu, nesta quinta-feira (16), com representantes dos segmentos que fazem parte do evento popular, com objetivo de fortalecer as ações da gestão municipal para a construção de uma grande festa na Capital. O encontro aconteceu no Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria, onde o gestor avançou em relação a questões de investimento, estrutura, segurança e logística que serão oferecidos aos blocos e aos foliões.

A festa conta com as prévias carnavalescas, o Carnaval Tradição, os blocos independentes, o Folia de Rua e a Via Folia – corredor na Avenida Epitácio Pessoa. “Muito feliz pelo bom senso que está vigorando num projeto que é comum a todos nós – a Prefeitura de João Pessoa, a cidade e os movimentos culturais. Nós estamos iniciando um projeto que vamos fazer na experiência esse ano, se ela for verificada como boa, a gente tem absoluta certeza de que o Folia de Rua só vai crescer a cada ano e ser melhor para quem mora em João Pessoa e para quem nos visita”, destacou o prefeito.

O diretor-executivo da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), Marcus Alves, enfatizou que os blocos que fazem parte da Via Folia também irão investir e trabalhar para atrair investimentos privados no Carnaval. “A gente está trabalhando de forma integrada com todos os segmentos do carnaval, de maneira que a gente tenha o fortalecimento do carnaval 2024 e o prefeito deve anunciar nos próximos dias o nosso projeto”, afirmou.

O projeto para o Carnaval de João Pessoa foi apresentado pelo vereador Marcílio do HBE, aprovado na Câmara Municipal e sancionado pelo prefeito Cícero Lucena, com vetos de alguns pontos. “Feliz por ser o autor desse projeto e pelo prefeito, sendo esse parceiro, sancionar pensando na segurança e conforto, para que o cidadão possa, tanto da nossa cidade como o turista, chegar aqui e poder desfrutar de um grande evento”, ressaltou o vereador.

Representando um dos mais tradicionais blocos das prévias carnavalescas de João Pessoa, o músico e compositor Fuba falou em “uma nova fase” do Carnaval da Capital, apontando o bom entendimento com a Prefeitura e a estrutura para o ano que vem. “O prefeito está empenhado em ajudar o Folia de Rua, como tem sempre feito, principalmente essa nova estrutura também da Via Folia. Eu acredito que vai ser um grande carnaval”, projetou.