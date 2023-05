No Espaço Cultural

Prefeitura de João Pessoa realiza II Feirão da Empregabilidade e Empreendedorismo nos dias 17 e 18 de maio

13/05/2023 | 09:00 | 51

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), vai promover a segunda grande edição do Feirão da Empregabilidade e Empreendedorismo. O evento acontece nas próximas quarta (17) e quinta-feira (18), das 8h às 17h, no Espaço Cultural José Lins do Rêgo, no bairro Tambauzinho. Por lá, serão ofertadas mais de mil vagas de empregos, além de uma vasta programação de capacitações e serviços de assessoria e de orientação profissional.

O evento teve sua primeira edição em maio de 2022, também no Espaço Cultural. Ao longo do ano passado, ele ganhou uma versão itinerante, passando pelos bairros de Mangabeira, Valentina de Figueiredo e Alto do Mateus. Agora, retorna ao ponto de partida ainda maior, estendendo as atividades para dois dias e agregando dezenas de serviços para quem busca emprego, bem como para quem deseja empreender ou já toca o próprio negócio.

“Redesenhamos o evento para que ele se torne ainda mais assertivo não só para intermediação de vagas de emprego, mas também para o fomento do empreendedorismo, para intercâmbio com empresas e instituições, e capacitações. É um olhar amplo para as possibilidades e oportunidades do mercado local”, destacou Vaulene Rodrigues, secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho.

Empregabilidade – A cada dia do Feirão, o Sine-JP estará com sua equipe a postos, fazendo cadastro e encaminhamentos para vagas de emprego disponíveis em mais de 40 empresas. O atendimento, por dia, será limitado a 1.500 fichas, sendo 300 delas destinadas a pessoas com deficiência (PCD). Na quarta-feira, especificamente, também serão direcionadas 100 fichas extras para mulheres quilombolas atendidas pelo programa Emprega Margaridas, promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT) 13ª Região.

O total de atendimentos diários será dividido por turno, sendo 750 pessoas pela manhã e outras 750 à tarde. Já a distribuição de fichas acontecerá no começo da manhã de cada dia, obedecendo à ordem de chegada.

Capacitações – O evento contará com uma ampla programação de capacitações. Serão mais de 20 cursos com temáticas diversas, entre elas: “Vendas e processos administrativos”; “Atendimento ao cliente: aumentando a satisfação”; “Como aumentar suas vendas utilizando as redes sociais”; “Storytelling: como usar essa técnica em entrevistas de emprego”; e “Finanças”. Também acontecerão oficinas, como a de encadernação, macramê e cultivo de plantas.

Estrutura – O Feirão da Empregabilidade e Empreendedorismo será realizado em uma megaestrutura montada na praça de eventos do Espaço Cultural. Além do setor destinado ao atendimento do Sine-JP, o local vai receber uma bateria de 27 estandes, onde estarão disponíveis diversos serviços promovidos pelos programas da Sedest, além de instituições e empresas parceiras.

Parcerias – Para a realização do Feirão, a Prefeitura de João Pessoa conta com o apoio do Sebrae Paraíba, Governo do Estado, Fecomércio, Tribunal Regional do Trabalho (TRT), Procon João Pessoa, Secretaria de Estado da Administração Penitenciária da Paraíba (Seap), Senai Paraíba, Fundação Centro Integrado de Apoio à Pessoa com Deficiência (Funad) e Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa).

O evento também tem como parceiras as seguintes empresas e instituições: Brisanet, Up! Personalizados, Uninassau, Menor Preço, Prepara Cursos, Cebrac, Três Marias, Vicoa Brasil Centro de Vendas, Nord Hotels, Casa do Construtor, AeC, Instituto Fios e Formas, Instituto JGWerneck, Elmo Solution, Uniesp, Tattoo Mania, Banco do Nordeste (BNB) e No Balaio.