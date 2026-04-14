terça-feira, abril 14, 2026
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias

Em reedição das últimas finais, Sampaio bate Sesi Araraquara na LBF

admin1

Por MRNews

No primeiro duelo entre os finalistas das últimas três edições da Liga de Basquete Feminino (LBF), melhor para o Sampaio Basquete. Neste domingo (12), a Bolívia Querida – apelido do clube maranhense – dominou o Sesi Araraquara, atual tricampeão, e venceu o clássico por 76 a 49 no Ginásio Costa Rodrigues, em São Luís. A partida foi transmitida pela TV Brasil.

Invicto após sete jogos e com 14 pontos (dois por triunfo), o Sampaio lidera a temporada 2026. O Sesi, com 12 pontos (cinco vitórias e duas derrotas) é o segundo colocado.

Apesar de mais bem colocada no momento, a equipe de Araraquara (SP) tem aproveitamento inferior (71,4%) ao de Unimed Campinas e Cerrado Basquete (83,3%). Eles têm uma partida a menos que as tricampeãs e somam 11 pontos (cinco vitórias e uma derrota).

Caio Bonfim e equipe feminina conquistam bronze no Mundial de Marcha

Melhores cartões de crédito que pontuam mais de 4 pontos por dólar em 2026

O Sesi começou o duelo melhor, chegando a abrir dez pontos, mas viu a diferença cair para apenas dois ao final do primeiro quarto. Daí em diante, o Sampaio foi dominante. Antes do intervalo, as maranhenses estavam elas próprias dez pontos à frente.

As donas da casa não diminuíram o ritmo no segundo tempo. Aumentaram a vantagem para 19 pontos no terceiro período e para 27 nos dez minutos finais. A ala colombiana Jenifer Muñoz, com 21 pontos, sete rebotes e uma assistência, foi eleita a craque do jogo.

O Sampaio volta a quadra na próxima sexta-feira (17), às 19h30 (horário de Brasília), fora de casa, contra o Sodiê Mesquita. No domingo que vem (19), às 11h, o Sesi Araraquara recebe o Santo André, com transmissão ao vivo da TV Brasil.

Sem acordo de paz entre EUA e Irã, Trump promete fechar Ormuz

BBB26; Globo muda dinâmica e eliminado terá surpresa inédita no Domingão

Você pode gostar também

Lei Eleitoral

admin1

Para vetar Emendas de deputados, João Azevêdo combinou com Aguinaldo e Lucas?

admin1

Segundo transformador de 250 toneladas chega à Paraíba

admin1