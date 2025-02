Matrículas para aulas gratuitas de música no Prima têm início nesta segunda (3)

Programa de Inclusão Social Através da Música e das Artes (Prima) | Foto: Arquivo.

Começam nesta segunda-feira (3) as matrículas para o Programa de Inclusão Social Através da Música e das Artes (Prima). Ao todo, são 419 vagas distribuídas em 14 municípios paraibanos.

De acordo com o edital publicado pela Secretaria de Estado da Cultura da Paraíba (Secult), as vagas são para aulas de 19 instrumentos musicais. As inscrições são gratuitas e destinadas a crianças a partir de sete anos, regularmente matriculadas no ensino fundamental e médio.

Os alunos veteranos possuem prioridade de matrícula, e podem se cadastrar até 7 de fevereiro. Já a matrícula para os novatos acontece de 10 a 21 de fevereiro, e as aulas do projeto terão início no dia 13 de fevereiro.

As vagas são para as cidades de João Pessoa, Santa Rita, Pedras de Fogo, Sapé, Bananeiras, Campina Grande, Picuí, Monteiro, Patos, Itaporanga, Pombal, Catolé do Rocha, Sousa e Cajazeiras. Ainda de acordo com o edital, 80% das vagas são para estudantes de escolas públicas, 10% para alunos do ensino privado e os outros 10% para pessoas com deficiência.

As inscrições são gratuitas, destinadas a crianças a partir de sete anos que estejam matriculadas nos ensinos fundamental ou médio e podem ser feitas de forma presencial nos próprios polos do programa (confira a lista de documentos necessários ao fim da resportagem). A lista completa de instrumentos com vagas abertas pode ser consultada no edital.

Documentos para matrícula no Prima 2025: