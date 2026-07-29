Com apoio da gestão municipal, Corredores da Bonita conquistam seis troféus na XXVIII Corrida de Santana de Caicó

Os atletas disputaram os percursos de 5 e 10 quilômetros e demonstraram dedicação, preparo e espírito esportivo. O desempenho da equipe reforça o crescimento da corrida de rua em São José do Seridó, impulsionado pelo incentivo e apoio oferecidos pela administração municipal.

O compromisso da gestão municipal de São José do Seridó com o fortalecimento do esporte segue rendendo importantes resultados. Neste domingo (26), o município esteve representado por 17 atletas do grupo Corredores da Bonita na XXVIII Corrida de Santana de Caicó, uma das mais tradicionais provas de rua do Rio Grande do Norte, conquistando seis troféus e levando o nome da cidade ao pódio.

2º lugar na categoria 60 anos ou mais.

As conquistas refletem não apenas o empenho dos atletas, mas também a parceria construída entre o grupo e a Prefeitura de São José do Seridó, que, por meio do prefeito Jackson Dantas e do vice-prefeito Ricardo Medeiros, tem garantido apoio logístico e incentivo para que os corredores participem das principais competições realizadas no Rio Grande do Norte e na Paraíba.





O investimento da gestão municipal no esporte tem sido decisivo para ampliar a participação dos atletas em eventos esportivos, incentivar a prática de atividades físicas e promover qualidade de vida, além de fortalecer o sentimento de pertencimento e orgulho entre os são-josé-seridoenses.





A corredora Maria Celma ressaltou a importância desse apoio para o crescimento da equipe.





“Nós, Corredores da Bonita, agradecemos à gestão municipal, através do prefeito Jackson Dantas e do vice-prefeito Ricardo Medeiros, pelo apoio logístico e pelo incentivo ao esporte. Esse suporte tem sido fundamental para que possamos participar das competições e representar São José do Seridó com orgulho.”





Ao investir no esporte, a gestão municipal reafirma seu compromisso com políticas públicas que valorizam os atletas locais e criam oportunidades para que talentos do município se destaquem em competições regionais. Os resultados conquistados em Caicó são mais uma prova de que o incentivo ao esporte gera inclusão, saúde, qualidade de vida e coloca São José do Seridó em evidência no cenário esportivo do Seridó e do Rio Grande do Norte.