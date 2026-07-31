População começa a aproveitar os parques de diversões montados na Lagoa para a Festa das Neves

Com o início da 441ª edição da Festa das Neves, neste domingo (26), a população pessoense e os turistas que visitam a capital paraibana já estão aproveitando os sete parques de diversões montados no Parque Solon de Lucena (Lagoa), no Centro. De segunda a sexta-feira, os parques funcionam das 17h às 22h. Nos sábados e domingos, o horário é das 16h às 23h.

Os grandes brinquedos disponíveis no local, cheios de luzes e cores, têm atraído às famílias e, principalmente, as crianças. Os parques de diversões fazem parte da história da Festa das Neves, como opções de lazer para todas as idades. Além disso, o preço é popular: R$ 10 em qualquer brinquedo. Entre eles: roda-gigante, carrosséis, carrinhos, pula-pulas, brinquedos infláveis, piscinas de bolinhas, entre outros, além da tradicional Monga.

Quem esteve por lá neste domingo foi Raquel Oliveira, com os filhos e outros familiares. Ela disse que a Festa das Neves é um marco histórico na cidade. “Lembro que eu vinha com minha mãe, há muitos anos. Então, tem um sabor nostálgico também. É uma parte da história da cidade que eu gosto muito! Acho que a gente tem que valorizar. Nossos filhos aproveitam demais e a gente se diverte junto. Todo pessoense tem que dar oportunidade para esta festa que faz parte da cidade”, disse.

De acordo com Inoan Teixeira, que trouxe a filha e a esposa para se divertirem nos parques, o espaço proporciona um bom momento de lazer com a família. “Têm bons parques instalados aqui no perímetro total da Lagoa, com opções de divertimento para a criançada. Principalmente, durante as férias, quando as crianças ficam muito entediadas em casa. E os parques tornam-se um atrativo para elas, com brinquedos que proporcionam momentos de alegria e descontração”, destacou.

Durante a Festa das Neves, os comerciantes autorizados também aproveitam para vender comidas e bebidas ou oferecer serviços através dos parques de diversões. É o caso de Vitória Santos, que trabalha com brinquedos infláveis, uma opção muito procurada pelas crianças. “Elas gostam de pular! Na sexta, sábado e domingo o parque é mais movimentado que no meio de semana, porque nos outros dias as crianças estudam e os pais trabalham. Com o início da Festa das Neves, espero que venha muita gente pra brincar, pra gente ganhar um dinheirinho”, afirmou a comerciante.

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Outro ponto que merece destaque é a segurança e tranquilidade na área onde estão localizados os parques de diversões, com rondas frequentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM), que possui uma base permanente no Parque Solon de Lucena, além do monitoramento em tempo real, realizado através de câmeras inteligentes que integram o projeto Smart City, utilizadas pela Prefeitura de João Pessoa para prevenção de crimes e apoio à gestão urbana.

Festa das Neves – A programação do evento está disponível no site da Prefeitura de João Pessoa, no link joaopessoa.pb.gov.br/destaque/festadasneves. A abertura oficial ocorreu na manhã deste domingo (26), com uma missa na Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves, no Centro Histórico da Capital. Já os shows e apresentações de cultura popular no Parque Solon de Lucena acontecem entre os dias 30 de julho e 4 de agosto. Os parques de diversões continuam por lá até o Dia dos Pais (9 de agosto).