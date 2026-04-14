Chuvas causam transtornos em cidades da Grande João Pessoa – Foto: TV Cabo Branco.

Trantornos foram registrados com as fortes chuvas que atingem cidades da Região Metropolitana de João Pessoa, neste domingo (12). Imagens mostram pontos de alagamento em cidades como Santa Rita e também Cabedelo. Veja o vídeo acima.

O Instituto Nacional de Meteorologia está com um alerta amarelo de chuvas intensas válido atualmente para 100 cidades da Paraíba, além de um outro alerta laranja para 58 municípios, incluindo João Pessoa, na manhã deste domingo (12).

Nas imagens feitas em Santa Rita, é possível ver a grande quantidade de chuva e a água descendo na Rua Francisco Jorge da Silva Vidal de Negreiros, no bairro Tibiri II, inclusive passando sobre as calçadas de algumas casas.

Em outro ponto de Santa Rita, também foi registrada uma rua completamente alagada. Um morador do local fez um vídeo e mostrou que a água preencheu todo o espaço da rua, tirando a possibilidade, inclusive, de enxergar o chão.

Na cidade de Cabedelo, mais ao sul da Grande João Pessoa, foi registrado um transtorno de um ônibus com água no interior enquanto realizava uma viagem. Nas imagens, é possível ver o chão do veículo com acúmulo da água.

O Jornal da Paraíba entrou em contato com a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) que informou não haver registro de intercorrências, como semáforos apagados.

Alagamento em Campina Grande próximo ao “Amigão”

Em outras imagens, feitas próximas ao Estádio Governador Ernani Sátyro, conhecido como “Amigão”, também foi registrado um ponto de alagamento. Pelo vídeo, é possível notar a quantidade de água, que tira a visibilidade do chão no entorno do estádio.

Em determinado momento, um carro também é filmado passando pelo local, mesmo com o acúmulo de água nas ruas.