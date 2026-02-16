SÃO JOSÉ DO SERIDÓ AGORA DISPONIBILIZA DE CENTRO COMUNITÁRIO DE REFERÊNCIA PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19

A prefeitura Municipal de São José do Seridó segue firme no combate ao coronavírus.





O Centro Comunitário de Referência para Enfrentamento à Covid 19 consiste no espaço estruturado pela gestão municipal, para organização das ações de identificação precoce de casos de síndrome gripal ou covid-19, acompanhamento dos casos suspeitos ou confirmados, atendimento aos casos leves e referenciamento para pontos de atenção da rede de saúde dos casos graves.

Os atendimentos em nosso município iniciaram no dia 20 de julho de 2020 em um espaço preparado e com equipe especializada para atendimento em sindormes gripais e COVID-19.





Confira o levantamento dos atendimentos realizados em uma semana de trabalho no centro de síndrome respiratória.