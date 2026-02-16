Desfiles de ala ursas e maracatus animam Carnaval Tradição nesta segunda-feira

Os desfiles do Carnaval Tradição de João Pessoa desta segunda-feira (16) movimentam a cidade com a batucada de 11 ala ursas, além dos maracatus convidados que agitarão a Avenida Duarte da Silveira, no Centro da Capital. O evento é realizado pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), com apoio da Liga Carnavalesca de João Pessoa (Licarjope).

Marcus Alves, diretor executivo da Funjope, ressalta a experiência de ver as ala ursas desfilarem. “As nossas ala ursas são uma experiência muito bonita e muito forte no Carnaval Tradição de João Pessoa, que é uma das poucas cidades brasileiras que tem um movimento muito organizado, muito forte de ala ursas. Elas se preparam durante um longo período de tempo ao longo do ano para a noite especial que elas têm”, comentou.

Passarão pela avenida os maracatus Baque Mulher e Nação Maracahyba. Também desfilam Urso Amigo Batucada, Urso Panda, Urso Branco & Cia, Urso Jamaica, Urso da Paz, Urso Macaco Louco, Urso Selvagem, Urso Santa Cruz, Urso Gorila Louco, Urso Celebridade, e Urso Sem Lenço Sem Documento.

Premiação – Para as ala ursas, serão 10 prêmios de R$ 30 mil para as integrantes do grupo A, totalizando R$ 300 mil; e para as do grupo B, serão oito prêmios de R$ 26 mil, somando R$ 208 mil. Por fim, para os maracatus, serão três prêmios de R$ 10 mil, totalizando R$ 30 mil.

Maior prévia carnavalesca – João Pessoa teve um longo Carnaval que movimentou a cidade. De 16 de janeiro a 8 de fevereiro foram realizadas as prévias do Carnaval Tradição. O Folia de Rua começou no dia 6 e seguiu até 15 de fevereiro com atrações que fizeram a movimentação nos bairros. Teve, ainda, a Via Folia, de 6 a 11 de fevereiro, e o encerramento com os desfiles do Carnaval Tradição.

Confira a programação completa desta segunda-feira do Carnaval Tradição:

17h às 17h20 – Maracatu Baque Mulher (Convidado)

17h30 às 17h50 – Maracatu Nação Maracahyba (Convidado)

18h às 18h20 – Urso Amigo Batucada (Convidado)

18h30 às 18h55 – Urso Panda

19h05 às 19h30 – Urso Branco & Cia

19h40 às 20h05 – Urso Jamaica

20h15 às 20h50 – Urso da Paz

21h às 21h25 – Urso Macaco Louco

21h35 às 22h – Urso Selvagem

22h10 às 22h35 – Urso Santa Cruz

22h45 às 23h10 – Urso Gorila Louco

23h20 às 23h45 – Urso Celebridade

23h55 às 00h20 – Urso Sem Lenço Sem Documento

A programação completa do Carnaval Multicultural 2026 de João Pessoa está disponível no link: https://www.joaopessoa.pb.gov.br/destaque/carnaval2026/.