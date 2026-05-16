São José do Seridó participa do Conexão CNM em Natal

A Confederação Nacional de Municípios (CNM), com apoio institucional da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte (FEMURN), realiza nos dias 5 e 6 de fevereiro o evento Conexão CNM, no Praia Mar Hotel & Convention, em Natal (RN).





O encontro reúne gestores e técnicos municipais para debater diversas temáticas de interesse da administração pública, com foco no fortalecimento da gestão municipal.





O município de São José do Seridó está representado no evento por profissionais das áreas de Finanças, Saúde, Assistência Social e Contabilidade, participando ativamente das discussões e trocas de experiências.





De acordo com Viviane Medeiros, secretária municipal de Planejamento, Fazenda e Tributação, a presença do município no Conexão CNM reforça o compromisso da gestão com a qualificação técnica e o aprimoramento das políticas públicas. “São José do Seridó está presente nos debates sobre finanças, contabilidade, saúde e assistência social, buscando conhecimento e soluções para melhorar a gestão municipal”, destacou.





A Câmara Municipal de vereadores também enviou representatividade com a presença de assessores do legisltivo no evento.