Alunos da Rede Municipal de João Pessoa ganham bolsa CNPq pelos projetos apresentados na MNR e OBR 2025

O ano letivo de 2026 começa com boas notícias para os alunos da Rede Municipal de Ensino. Equipes das escolas municipais Américo Falcão, Fenelon Câmara, Frei Afonso, Luiz Vaz de Camões, Major José de Barros Moreira, Professor Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque e Santa Ângela foram contemplados com a Bolsa de Iniciação Científica Júnior (ICJ), concedida pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), como reconhecimento pelo destaque de seus projetos apresentados na Mostra Nacional de Robótica (MNR) 2025, realizada em Vitória, no Espírito Santo, e na Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR).

As equipes se destacaram pelo desempenho técnico, criatividade, relevância social e caráter inovador dos projetos desenvolvidos no âmbito da robótica educacional. Cada estudante receberá um valor de R$ 300,00 pago pelo Ministério da Educação.

A Bolsa de Iniciação Científica Júnior tem como objetivo estimular a vocação científica e tecnológica de estudantes da educação básica, possibilitando a continuidade do desenvolvimento dos projetos ao longo de 2026, sob orientação de professores da rede pública. A iniciativa fortalece o protagonismo estudantil e contribui para a iniciação à pesquisa científica desde a educação básica.

“Parabenizamos, com muito orgulho, nossos alunos da rede pública que se destacaram em competições de âmbito nacional, conquistando bolsas do CNPq por meio de seus trabalhos e amostras apresentadas. Essa conquista é resultado de talento, dedicação, curiosidade científica e muito esforço. Mostra que, quando a educação é valorizada, os estudantes da rede pública são capazes de ir longe, representar nossa cidade e produzir conhecimento de qualidade. Que esse reconhecimento inspire outros alunos a acreditarem em seus sonhos, na ciência, na pesquisa e no poder transformador da educação pública. Vocês são motivos de alegria e esperança para toda a nossa rede”, ressaltou a secretária de Educação e Cultura da Capital, América Castro.

Projetos e impacto social

Escola Américo Falcão – A unidade de ensino foi premiada a partir de sua participação na Olimpíada Brasileira de Robótica, modalidade artística, na qual os estudantes desenvolveram uma apresentação que integrou robótica, criatividade e expressão cultural.

A proposta evidenciou o trabalho interdisciplinar realizado ao longo do ano letivo e destacou o potencial da robótica como linguagem artística e educativa.

Fenelon Câmara – A escolaparticipou com o projeto ‘Monitoramento da eutrofização no Rio Jaguaribe com uso de embarcação autônoma’, que alia robótica, ciência ambiental e sustentabilidade.

A proposta utiliza sensores para monitorar a qualidade da água, promovendo a conscientização ambiental e demonstrando a aplicação prática da tecnologia na preservação dos recursos naturais do município.

Escola Frei Afonso – Também teve projetos habilitados à bolsa ICJ, com propostas voltadas ao uso pedagógico da robótica como ferramenta de aprendizagem significativa, estimulando o pensamento científico, o trabalho em equipe e a resolução de problemas reais a partir do contexto escolar.

Escola Municipal Luiz Vaz de Camões – foi reconhecida com o projeto ‘Robot Question’, que transforma conteúdos curriculares em desafios interativos mediados por robôs. A iniciativa promove o aprendizado de forma lúdica e dinâmica, estimulando o raciocínio lógico, a cooperação entre os alunos e o engajamento nos processos de revisão pedagógica.

Major José de Barros Moreira– A escolatambém foi premiada no âmbito da OBR, modalidade artística, com uma apresentação inspirada na cultura popular de João Pessoa, tendo como referência o tradicional Ala Ursa. O projeto integrou tecnologia, identidade cultural e expressão artística, sendo amplamente elogiado pela originalidade e pela valorização das manifestações culturais locais por meio da robótica.

“Nós ganhamos uma bolsa CNPQ que vai ajudar muito no nosso aprendizado. É um incentivo a mais para estudarmos, aprender sobre programação e ajudar também na nossa vida pessoal. É muito gratificante ter tido toda esta vivência, ter participado de uma etapa nacional da Olimpíada Brasileira de Robótica, ter sido a programadora, e tudo isso custeado pela Secretaria de Educação de João Pessoa”, disse a estudante Maria Luisa de Sousa Teixeira Viana Balbino, aluna da Escola José de Barros.

Escola Professor Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque – Os alunos foramcontemplados com a bolsa Iniciação Científica Júnior com o projeto ‘Little Hero’, um robô acessível voltado ao monitoramento de ambientes de risco. O trabalho evidencia o compromisso dos estudantes com a tecnologia assistiva e a segurança, demonstrando maturidade científica, senso de responsabilidade social e aplicação prática dos conhecimentos em robótica e programação.

Escola Municipal Santa Ângela – Destacou-se com o projeto ‘MovPet: Prótese Robótica para Animais de Quatro Patas’, que une inovação tecnológica, empatia e responsabilidade social. A proposta consiste no desenvolvimento de uma prótese mecânica de baixo custo para animais amputados, construída com kits de robótica educacional, e foi reconhecida pelo forte impacto social e potencial de aplicação real.

Evidência nacional – A conquista das bolsas ICJ reafirma o compromisso da Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), com uma educação pública inovadora, que integra ciência, tecnologia, cultura e aprendizagem significativa. O resultado consolida o programa de robótica educacional da rede municipal como uma política pública de referência em nível nacional.

Mais informações sobre a Bolsa de Iniciação Científica Júnior (ICJ) e sobre a modalidade artística da Olimpíada Brasileira de Robótica podem ser acessadas nos sites oficiais da Mostra Nacional de Robótica e da Olimpíada Brasileira de Robótica.

Relação dos alunos ganhadores – Miguel Arcanjo Barbosa da Silva; Gabriel Elias dos Santos; Maria Luisa de Sousa Teixeira Viana Balbino; Danielle da Silva Fernandes; Alana Miguel França da Silva; Sofia da Silva Diniz; Júlia Hanna Martins Pereira; Maria Fernanda Sarmento de Oliveira; Lucas Candido de Araújo; Matheus Candido de Araújo; Paulo Gabriel Souza Santos; Heverton Aguiar de Araújo; Júlio César Costa Soares de Lima; Felipe Emanuel Fernandes dos Santos; Antonny Miguel Costa de Lima; e Yan Felipe Lopes Barbosa.