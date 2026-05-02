EPC publica edital do VIII Concurso de Arte Grafite em Muro “Luiz Ramalho” — Governo da Paraíba

A Empresa Paraibana de Comunicação (EPC) publicou nesta quinta-feira (22), no Diário Oficial do Estado (DOE), o edital do VIII Concurso de Arte Grafite em Muro “Luiz Ramalho”, que visa a ocupação do muro da sede da empresa, na Rádio Tabajara, em João Pessoa. O concurso terá como tema a música “Veio D’Água”, do compositor de Bonito de Santa Fé, Luiz Ramalho. O primeiro colocado receberá um prêmio de R$ 7 mil, ao concluir o painel no espaço frontal da sede da EPC.

As inscrições estarão abertas de 26 de janeiro até as 16h do dia 9 de fevereiro por meio do endereço eletrônico (e-mail) [email protected]. O edital está disponível no Diário Oficial do Estado e no site da EPC. Os inscritos terão de 19 a 26 de fevereiro para enviar o projeto.

O VIII Concurso de Arte Grafite em Muro tem como objetivos divulgar a arte do grafite para a população; preservar o patrimônio histórico e cultural; evocar a afetividade da população acerca da memória local e dos ícones culturais da Paraíba; e promover manifestações artísticas, desafiando a produção de projetos que atraiam a atenção da população nas áreas públicas.

Luiz Ramalho é o homenageado da edição deste ano do Festival de Música da Paraíba, cujas eliminatórias da 9ª edição ocorrerão nos dias 22 de maio (1º eliminatória), 23 de maio (2ª eliminatória), no município de Bonito de Santa Fé-PB, e 30 de maio de 2026 (Finalíssima), no Espaço Cultural José Lins do Rego, em João Pessoa-PB. Falecido em 1981, Luiz Ramalho teve, enquanto compositor, músicas gravadas por nomes como Luiz Gonzaga, Genival Lacerda e Elba Ramalho. Entre algumas das suas composições mais estão “Foi Deus que fez você”, “Veio d’água”, “Daquele jeito”, “Retrato de um forró”, entre outras.

O concurso será realizado na cidade de João Pessoa e a execução do projeto artístico que apresentar melhor colocação, definida pela comissão julgadora, será executada por seu autor no muro frontal da sede da EPC, a Rádio Tabajara, na Av. Dom Pedro II, 3595, Castelo Branco, em João Pessoa. O espaço disponível possui aproximadamente 21 metros de comprimento por 2,40 metros de altura, podendo sofrer pequenas alterações de acordo com a disposição e características do local, conforme layout constante no edital.

Requisitos – Para participar deste concurso é necessário que os candidatos tenham pelo menos 18 anos completos até a data da inscrição. Cada candidato poderá se inscrever apenas uma vez e concorrerá com um único desenho.

O projeto deve incluir um desenho colorido da arte proposta, juntamente com as descrições das cores de spray selecionadas para a execução do trabalho. Os projetos serão avaliados com base nos seguintes critérios: conformidade com o tema; originalidade; criatividade; acabamento; e qualidade técnica.

Execução – O primeiro colocado receberá um prêmio de R$ 7 mil em até 30 dias, após finalizada e entregue a execução do projeto no muro. Todo o material necessário para a arte é de responsabilidade do participante selecionado, assim como alimentação e transporte durante o período de execução do grafite. O uso de ferramentas ou materiais para técnicas mais avançadas será permitido, a critério do artista. A execução do desenho vencedor deve ser estritamente conforme o projeto apresentado e submetido à comissão julgadora, sem omissões, adições ou modificações.

A arte selecionada deverá ser executada única e exclusivamente pelo candidato ou grupo inscrito no certame. A EPC não fornecerá alimentação ou segurança particular ao candidato(a) ou grupo vencedor. O candidato ou grupo vencedor poderá, durante a execução do projeto artístico e desde que respeitado o horário de funcionamento da EPC, utilizar as dependências da empresa para consumo de água, utilização de banheiro e guarda de objetos pessoais.

Qualquer comunicação ou pedido de informação deverá ser dirigido à comissão pelo e-mail: [email protected].

Etapas do concurso

O concurso será constituído das seguintes etapas:

Das inscrições: 26 de janeiro a 9 de fevereiro de 2026.

Do recebimento dos projetos: 19 a 26 de fevereiro de 2026.

Análise dos projetos: 4 e 5 de março de 2026.

Divulgação do projeto vencedor: 6 de março de 2026.

Início de execução do projeto vencedor: 16 de março de 2026.

Finalização da execução do projeto: 15 de abril de 2026.