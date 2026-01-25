PREFEITO REÚNE AUXILIARES E REPRESENTANTES DO PODER LEGISLATIVO PARA DISCUTIR ALAGAMENTOS NA AVENIDA MIGUEL CIRILO

O prefeito de São José do Seridó, Jackson Dantas, esteve reunido nas primeiras horas desta segunda-feira (10) com os titulares das Secretarias Municipais de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB), Dirceu Soares e de Obras Públicas, Infraestrutura e Trânsito (SEMOPIT), Kleber Costa, além do engenheiro do município, Raniere Trindade, e dos vereadores Clayton Sá e Francisco Sales (presidente da Câmara).





A pauta do encontro girou em torno da busca por soluções para os alagamentos existentes na avenida Miguel Cirilo (RN-288) como também para o retorno de água pelos esgotos nas residências localizadas neste setor. O problema é histórico e rotineiro durante períodos de inverno.





“De imediato, será realizada limpeza nas bueiras localizadas na RN-288 bem como vistoria nas residências locais para verificar se existe ligação irregular de água na rede de saneamento básico, o que acaba provocando o retorno do esgoto”, destacou o prefeito Jackson Dantas, lembrando que a sede do município passa por dificuldades em períodos de inverno por não dispor de um sistema de drenagem eficiente.





Ainda de acordo com o chefe do Poder Executivo, a Gestão Municipal encaminhará ofício ao Departamento de Estradas de Rodagens do Rio Grande do Norte (DER/RN) exigindo soluções na drenagem da Avenida Miguel Cirilo.





“Como a RN-288 é uma rodovia estadual a Prefeitura não tem competência alguma para fazer qualquer intervenção na estrutura local, porém, com a devida resposta do DER/RN em mãos, mesmo que esta seja negativa, iremos buscar outras alternativas viáveis para solucionar o problema em questão, que causa vários transtornos aos são-josé-seridoenses que lá têm suas residências”, frisou o prefeito de São José do Seridó.