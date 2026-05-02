Minha Paraíba desembarca na praia de coqueirinho e celebra aventura e sabores

O próximo Minha Paraíba promete levar o público para uma verdadeira viagem pelo Litoral Sul da Paraíba, com paisagens de tirar o fôlego, aventura, gastronomia típica e dicas essenciais para curtir o verão com mais saúde e disposição.

Programa parte rumo a um dos cenários mais bonitos do litoral sul. Saullo Hipolito

Ancorado na belíssima Praia de Coqueirinho, o programa apresentado por Beatriz Freire mergulha na essência de um dos cenários mais encantadores do estado. Entre falésias coloridas, mar calmo e clima de cinema, o episódio convida o telespectador a viver experiências que unem natureza, cultura e emoção.

Um dos destaques é o passeio de quadriciclo pelos mirantes da região, com direito a vento no rosto, adrenalina e vistas privilegiadas. No roteiro, paradas imperdíveis como o Castelo da Princesa, o Mirante Dedo de Deus e o Mirante das Tartarugas, onde a contemplação da paisagem vira um espetáculo à parte. Tudo isso com orientações de guias locais, reforçando a importância do turismo responsável.

O programa também faz uma parada estratégica no Shopping Rural, espaço que reúne sabores e saberes da região. Doces artesanais, tapiocas, cachaças, sorvetes e produtos típicos encantam turistas e valorizam a produção local, transformando a visita em uma experiência completa.

E se tem litoral, tem marisco. O Minha Paraíba abre espaço para falar sobre a importância dos mariscos para o ecossistema e para a cultura alimentar paraibana. Em seguida, o conhecimento vai direto para a cozinha com uma receita de ensopado de mariscos, preparada pelo chef Daniel Silva, unindo frescor, identidade e o tempero que é a cara do verão.

Para fechar, o programa traz dicas valiosas de hidratação, fundamentais para enfrentar o calor intenso da estação. A nutricionista Stéphane de Lucca explica como água, água de coco, frutas e outros cuidados simples fazem toda a diferença no dia a dia.

Com sol, aventura, sabores e informação, o Minha Paraíba de Verão promete um sábado cheio de energia, orgulho e amor pela Paraíba, do jeitinho que a gente gosta.