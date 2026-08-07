Prefeitura divulga edital para alfabetizador voluntário da EJA com bolsa de R$ 1.200

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), abre processo seletivo simplificado de educadores sociais voluntários para que pessoas que tenham interesse em ser alfabetizador da Educação de Jovens e Adultos (EJA). As inscrições são online e vão até 2 de fevereiro, às 23h59 por meio do link https://www.joaopessoa.pb.gov.br/selecao_eja/asv/inscricao/

Para concorrer as vagas o candidato deverá, obrigatoriamente, ser brasileiro nato ou naturalizado; possuir no mínimo 18 anos de idade; possuir ou estar cursando a partir do 5º período de licenciatura em alguma área do conhecimento ou possuir formação de nível médio na modalidade normal.

É preciso também ter disponibilidade de 20 horas semanais para desenvolver a função de Alfabetizador Social voluntário, conforme os itens 1.3 e 1.4 deste Edital.

O candidato selecionado será responsável pela mobilização e busca ativa dos jovens, a partir dos 15 anos de idade, adultos e idosos, que desejem ser alfabetizados e que não tenham o domínio da leitura, da escrita e do letramento matemático. A turma deverá ser formada com, no mínimo, 20 alfabetizandos devidamente matriculados.

Os Alfabetizadores Voluntários não possuirão qualquer vínculo empregatício com a Prefeitura de João Pessoa. Será concedida uma bolsa prevista de R$1.200,00 que será paga diretamente ao beneficiário, mediante depósito em conta bancária indicada pelo bolsista.

Documentação – No ato da inscrição on-line o candidato deverá anexar as imagens dos seguintes documentos: Carteira de Identidade (frente e verso); CPF; comprovante de residência; comprovante de escolaridade mínima; comprovante de quitação com as obrigações eleitorais (cópia ou certidão eletrônica); currículo simplificado com documentos comprobatórios para análise curricular.

O candidato deverá anexar também a certidão negativa de antecedentes criminais (Polícia Civil); certidão negativa criminal da Justiça Estadual (do domicílio); certidão negativa criminal da Justiça Federal – 5ª Região; declaração de disponibilidade e interesse em desempenhar 20 horas semanais de atividades voluntárias para a ação alfabetizadora (anexo IV); documento comprobatório de regularidade da situação perante o serviço militar (se candidato do sexo masculino); e laudo médico, para o candidato que se declarar pessoa com deficiência.

A ausência de qualquer uma das documentações obrigatórias implicará na invalidação imediatada inscrição do candidato no Processo Seletivo Simplificado.

O edital completo poderá ser acessado pelo link do Diário Oficial da Prefeitura de João Pessoa através do link https://www.joaopessoa.pb.gov.br/wp-content/uploads/2026/01/2026_Diario-939_21-01.pdf