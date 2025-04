Goiás x Vila Nova Onde assistir AO VIVO, Brasileirão SÉRIE B, hoje (17/04), PALPITES, ESCALAÇÕES

A partida entre Goiás x Vila Nova é válida pelo Brasileirão série B 2025. A bola rola HOJE (17) às 19 hs (horário de Brasília). A partida tem Goiás como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Goiás x Vila Nova: Tudo sobre o Derby do Cerrado pela Série B 2025

O Estádio da Serrinha será palco de fortes emoções nesta quinta-feira, 17 de abril de 2025, às 19h (horário de Brasília), com o aguardado confronto entre Goiás e Vila Nova pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com a rivalidade histórica em alta, o clássico goiano promete um espetáculo dentro e fora de campo, carregado de tensão, paixão e objetivos bem distintos.

Como chegam as equipes

O Goiás vive um excelente momento e busca manter os 100% de aproveitamento na competição. A equipe esmeraldina, que ocupa atualmente a terceira posição na tabela, chega embalada e com sede de vingança, já que foi eliminada pelo rival nas semifinais do Campeonato Goiano 2025.

Do outro lado, o Vila Nova tenta se firmar na competição. Após um começo instável, com uma vitória e uma derrota, o Tigre quer surpreender fora de casa e repetir o feito recente no estadual, quando eliminou o Goiás mesmo com empate no último confronto.

Onde assistir Goiás x Vila Nova ao vivo

Os torcedores poderão acompanhar o Derby do Cerrado ao vivo pela ESPN na TV fechada e também pelo streaming da Disney+. A bola rola a partir das 19h e a expectativa é de um jogo bastante disputado.

Ficha técnica da partida

Local: Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), Goiânia (GO)

Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), Goiânia (GO) Data: 17/04/2025 (quinta-feira)

17/04/2025 (quinta-feira) Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Árbitro: Rafael Rodrigo Klein

Rafael Rodrigo Klein VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

Histórico do Clássico

Com 79 partidas disputadas, o Goiás possui uma leve vantagem no retrospecto geral: 35 vitórias, contra 22 do Vila Nova e 22 empates. No último encontro, empate sem gols no Goianão, mas o Tigre levou a melhor no agregado e ficou com a vaga na final.

Escalações e desfalques

Goiás

Desfalques: Técnico Vagner Mancini (suspenso), além de Pedrinho, Esli Garcia e Danilo, todos lesionados.

Retorno: DG, liberado após suspensão.

Provável escalação:

Tadeu; Willean Lepo, Lucas Ribeiro, Messias, Lucas Lovat (ou DG); Gonzalo Freitas, Juninho, Rodrigo Andrade; Jajá, Anselmo Ramon, Zé Hugo.

Vila Nova

Desfalques: Tiago Pagnussat (dúvida), Willian Formiga e Júnior Todinho (lesionados).

Retornos: Arilson e Vinícius Paiva.

Provável escalação:

Halls; Elias, Wallison Maia, Bernardo Schapo, Higor; João Vieira, Igor Henrique, Jean Mota; Diego Torres, Labandeira, Gabriel Poveda.

Clima de decisão

Mesmo jogando fora, o Vila Nova promete dificultar a vida do rival. O Goiás, empurrado por sua torcida e pela boa fase, é favorito no papel, mas em clássico tudo pode acontecer. O equilíbrio marca esse confronto e um empate seria um resultado que ninguém descartaria.

Onde assistir a Série B DE 2025

A Série B do Campeonato Brasileiro 2025 contará com diversas opções de transmissão para os torcedores acompanharem os jogos ao vivo. O Grupo Globo seguirá com os direitos de exibição, com partidas sendo transmitidas no canal fechado SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Além disso, algumas partidas selecionadas poderão ser exibidas na TV aberta pela Globo, dependendo da região. Para quem prefere assistir online, o streaming GloboPlay disponibiliza os jogos do SporTV e da Globo para assinantes, garantindo acesso de qualquer lugar.

Outra alternativa para acompanhar a Série B 2025 é o canal BandSports, que também exibirá algumas partidas ao longo da temporada. Além disso, plataformas digitais como OneFootball podem oferecer transmissões de jogos ou compactos com os melhores momentos. Para aqueles que não podem assistir aos jogos ao vivo, sites esportivos como GE, UOL Esporte e SofaScore oferecem cobertura em tempo real com estatísticas, escalações e comentários minuto a minuto.