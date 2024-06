Que Horas Começa RENASCER E TELA QUENTE?

A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, 10/06.

Segunda-feira, 10/06/2024

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia Praça

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Encontro Com Patrícia Poeta

10:35 Mais Você

11:45 Praça TV – 1ª Edição

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:45 Cheias de Charme

15:25 Sessão da Tarde – Vestida Para Casar

17:05 Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea

18:25 No Rancho Fundo

19:10 Praça TV – 2ª Edição

19:40 Família é Tudo

20:30 Jornal Nacional

21:20 Renascer

22:25 Tela Quente – Bad Boys Para Sempre

00:20 Jornal da Globo

01:10 Conversa com Bial

01:50 Família é Tudo

02:35 Comédia Na Madruga I

03:15 Comédia Na Madruga II

A Rede Globo preparou uma programação diversificada e repleta de atrações imperdíveis para esta segunda-feira, 10 de junho de 2024. Confira os destaques:

04:00 – Hora Um

Comece o dia bem informado com as principais notícias do Brasil e do mundo. O Hora Um traz análises, reportagens e a previsão do tempo para você começar o dia atualizado.

06:00 – Bom Dia Praça

Notícias locais e regionais são o foco do Bom Dia Praça, que oferece um panorama completo dos acontecimentos mais relevantes para sua cidade.

08:30 – Bom Dia Brasil

Os âncoras do Bom Dia Brasil trazem uma visão abrangente dos principais fatos do dia, com correspondentes em diversos lugares do país e do mundo.

09:30 – Encontro Com Patrícia Poeta

Patrícia Poeta recebe convidados especiais para discutir temas atuais e relevantes, com muita música, entrevistas e diversão.

10:35 – Mais Você

Ana Maria Braga e seu fiel escudeiro Louro José animam as manhãs com receitas deliciosas, entrevistas e dicas úteis para o dia a dia.

11:45 – Praça TV – 1ª Edição

O telejornal regional traz as notícias mais importantes do estado, com reportagens que afetam diretamente a vida dos cidadãos.

13:00 – Globo Esporte

As principais notícias do mundo dos esportes, com destaque para o futebol, análises de jogos e entrevistas com atletas.

13:25 – Jornal Hoje

Maria Júlia Coutinho apresenta um resumo das principais notícias do Brasil e do mundo, além de reportagens especiais e a previsão do tempo.

14:45 – Cheias de Charme

Reviva as aventuras das Empreguetes na novela que conquistou o Brasil. Repleta de humor e emoção, “Cheias de Charme” é diversão garantida.

15:25 – Sessão da Tarde – Vestida Para Casar

**Título Original:** 27 Dresses

**País de Origem:** EUA

**Ano de Produção:** 2007

**Diretor:** Anne Fletcher

**Elenco:** Katherine Heigl, Edward Burns, Malin Akerman, James Marsden

**Sinopse:** Jane (Katherine Heigl) sempre foi a dama de honra, nunca a noiva. Após 27 vezes nesse papel, ela repensa sua vida quando sua irmã caçula conquista o homem de quem ela gostava.

17:05 – Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea

Reveja a emocionante história de amor e reencarnação que cativou o público, com Rafael e Serena lutando contra todas as adversidades para ficarem juntos.

18:25 – No Rancho Fundo

A novela das seis traz uma trama rural cheia de paixões, conflitos familiares e a busca por justiça.

19:10 – Praça TV – 2ª Edição

O noticiário local retorna com as últimas notícias do dia, atualizando os telespectadores sobre os principais acontecimentos da região.

19:40 – Família é Tudo

A comédia leve e divertida que retrata o cotidiano de uma família cheia de personalidade e situações engraçadas.

20:30 – Jornal Nacional

William Bonner e Renata Vasconcellos apresentam o telejornal mais assistido do Brasil, com as notícias mais importantes do dia.

21:20 – Renascer

A novela das nove traz fortes emoções com a saga de José Inocêncio e seus conflitos familiares no sertão nordestino.

22:25 – Tela Quente – Bad Boys Para Sempre

**Título Original:** Bad Boys For Life

**País de Origem:** EUA

**Ano de Produção:** 2020

**Diretor:** Bilall Fallah, Adil El Arbi

**Elenco:** Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens, Joe Pantoliano

**Sinopse:** Os agentes Mike Lowery (Will Smith) e Marcus Burnett (Martin Lawrence) se unem a uma nova equipe de operações da polícia para capturar uma dupla de implacáveis traficantes.

00:20 – Jornal da Globo

Renata Lo Prete apresenta as principais notícias do dia, com análises aprofundadas e reportagens especiais.

01:10 – Conversa com Bial

Pedro Bial entrevista personalidades e discute temas variados, trazendo uma perspectiva única sobre assuntos relevantes.

01:50 – Família é Tudo

Reprise do episódio da comédia familiar que é sucesso de público.

02:35 – Comédia Na Madruga I

Uma seleção dos melhores episódios de séries de comédia para animar a madrugada.

03:15 – Comédia Na Madruga II

Continuação das melhores séries de comédia para encerrar a noite com muitas risadas.

Não perca a programação variada da Rede Globo para esta segunda-feira!