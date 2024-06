Robótica da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa é destaque no ‘Nordeste ON’

Os estudantes da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa têm se destacado, anualmente, nas competições de robótica realizadas em nível estadual e nacional, a exemplo da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR). E a robótica aplicada em sala de aulas nas escolas do Município foi destaque no maior evento de empreendedorismo e inovação do Nordeste, o NEon, realizado pelo Sebrae-PB no Teatro Pedra do Reino.

No evento, duas alunas da Escola Municipal Ativa Integral Augusto dos Anjos, que conquistaram o 2º lugar na modalidade OnStage (dança com robô) na Competição Brasileira de Robótica (CBR), em 2023, apresentaram o robô ‘Zeus’, que simula uma dança com a Mulher Maravilha. A equipe ‘Anjos’ é formada por Nicolly Benedita da Silva Morales e Anna Julya Araújo de Oliveira.

No OnStage, após uma apresentação de Nicolly Benedita sobre como o robô foi construído e o material utilizado, a aluna Anna Julya executou a dança e encantou os presentes com a desenvoltura. “Esse é resultado de um grande trabalho realizado em equipe. A gente fica muito feliz quando é convidado e vê os nossos alunos se apresentando num evento onde vários municípios estão. Então, a gente faz uma reflexão e observa que estamos no caminho certo. Agora é só fortalecer esse trabalho, buscando a participação de mais alunos em todos esses eventos, inclusive nas competições municipais, estaduais e nacionais, para que a gente possa concretizar esse grande trabalho”, disse com orgulho a secretária de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP), América Castro.

As alunas também não esconderam a alegria em estar participando do Nordeste ON. “Estou muito feliz. É uma experiência muito boa e diferente. Uma experiência que não dá para explicar de tamanha felicidade que eu estou tendo em estar participando. Estou me sentindo honrada”, afirmou Nicolly Benedita.

Anna Julya compartilhou da mesma emoção. “É uma honra estar aqui, porque anos atrás eu não imaginava isso. A gente ficou bem nervosa quando fomos convidadas, pensando: ai meu Deus, o que será que eu vou fazer lá? O que será que vai acontecer? Mas está tudo maravilhoso”, afirmou.

O diretor do Departamento de Robótica da Sedec-JP, Élisson Silva, explicou todo esse destaque na robótica. “Em 2023 tivemos um acréscimo de mais de 100% no número de equipes que obtiveram classificação ou tiveram os projetos aprovados para participar do evento na etapa nacional. Isso só foi possível devido aos investimentos realizados pela Prefeitura, através da Sedec, o que tem permitido alcançar um maior número de alunos, elevando o nível de aprendizagem dos mesmos e proporcionando as habilidades, que são bastante demandadas para as profissões atuais e que ainda serão criadas no futuro breve”, disse.

Projeto – ‘Zeus’ foi construído pelas alunas com placas de desenvolvimento Arduíno, LEGO, componentes eletrônicos e materiais recicláveis. O robô está exposto no estande ‘Oxentec’. O projeto foi desenvolvido pela equipe, acompanhado pela professora Thayná de Sousa Simões.