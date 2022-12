PALPITES Costa Rica x Alemanha: ACOMPANHE AO VIVO COPA DO MUNDO DO CATAR, HOJE (01/12) – BOLA ROLANDO

A partida Costa Rica x Alemanha, acontece hoje, HOJE (01/12) às 16 hs . A COPA DO MUNDO DE 2022, seguem empolgando o amante por futebol. A partida é válida pela RODADA 3 da Copa do Mundo Catar de 2022 e vale vaga para a próxima etapa da COPA. A competição conta com 32 seleções divididas em 8 grupos, como podem ser vistas ao final deste artigo.

16:00 Costa Rica x Alemanha Rodada 3 – SPORTV e GLOBO – ao vivo aqui

Assim, a partida válida pela principal competição de seleções europeias, acontece na data informada e a transmissão acontecerá, conforme abaixo. Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje.

PALPITES E ESCALAÇÕES

A verdade é que não existem jogos mais importantes. Esses são dois dos grupos mais concorridos às duas vagas para as oitavas de final. Em relação ao Grupo E, Espanha e Alemanha são favoritas às vagas das oitavas, mas a Alemanha tem apenas um ponto e não depende apenas de si para ficar com a vaga. Mas a situação não é tão complicada assim, pois a Espanha dificilmente não vencerá o Japão. Em assim sendo, basta a Alemanha vencer seu jogo. Confira os palpites abaixo. Deve mesmo ter vitórias das duas seleções europeias.

Já no grupo F, a situação é bem diferente. As duas favoritas, europeias, vão ficar com apenas uma vaga, é o que tudo indica. Marrocos é o favorito para se classificar e até em primeiro do grupo. Marrocos tem os mesmos 4 pontos da Croácia e com um empate já está na próxima fase. Pega o Canadá que não somou nenhum ponto, apesar de fazer um jogo muito positivo contra a Alemanha. Nossos palpites são Croácia e Marrocos passando com empate no primeiro jogo e vitória dos africanos no segundo.

PALPITES DO GRUPO F

12:00 Croácia 1 x 1 Bélgica Rodada 3 12:00 Canadá 0 x 1 Marrocos Rodada 3

PALPITES DO GRUPO E

16:00 Japão 0 x 2 Espanha Rodada 3 16:00 Costa Rica 1 x 3 Alemanha Rodada 3

Costa Rica Navas; Fuller, Duarte, Vargas, Watson, Oviedo; Torres, Borges, Tejeda, Campbell; Contreras

ALEMANHA Neuer; Klostermann, Sule, Rudiger, Raum; Kimmich, Gundogan; Gnabry, Musiala, Sane; Fullkrug

