Copa do Catar: Japão e Espanha avançam para encarar Croácia e Marrocos

A tarde desta quinta-feira trouxe a definição de mais dois confrontos da fase de oitavas de final da Copa do Mundo. Isso porque com a passagem de Espanha e Alemanha, no Grupo E, e Croácia e Marrocos, no Grupo F, espanhóis e croatas se enfrentam um dos confrontos das oitavas, enquanto que alemães e marroquinos medem forças em outro dos oito confrontos por uma vaga nas quartas de final.

Confira os confrontos definidos das oitavas da Copa até o momento:

Sáb| 03/12 – Holanda x Estados Unidos – Internacional Khalifa (12h)

Sáb| 03/12 – Argentina x Austrália – Ahmad Bin Ali (16h)

Dom| 04/12 – Inglaterra x Senegal – Al Bayt (12h)

Dom| 04/12 – França x Polônia – Al Thumama (16h)

Seg| 05/12 – Japão x Croácia – Al Janoub (12h)

Ter| 06/12 – Marrocos x Espanha- City of Education (12h)

Mais cedo, no Grupo F, Marrocos avançou como líder da chave após bater o Canadá por 2 a 1. Para a Croácia bastou o empate por 0 a 0 contra a Bélgica para voltar a figurar nas oitavas de final. Já no Grupo E, o Japão surpreendeu ao mundo quando bateu, de virada, a Espanha por 2 a 1 e avançou como líder do Grupo E. No entanto, mesmo com a derrota, a Fúria também avançou à fase de mata-mata pelos critérios de desempate. A Alemanha, vista por muitos como favorita ao título, ficou pela segunda Copa seguida na fase de grupos.

Pedro Pereira

Redator esportivo do ge Paraíba e do Jornal da Paraíba

