João Pessoa se destaca como destino cultural no feriadão de Páscoa e Tiradentes

As atrações culturais do Centro Histórico de João Pessoa são opções de passeios gratuitos neste feriadão de Semana Santa e Tiradentes para quem busca conhecer a beleza, a arte e a história da terceira cidade mais antiga do Brasil que se destaca como um destino turístico cultural que vai além de suas praias paradisíacas.

O Centro Histórico de João Pessoa é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e preserva construções dos séculos 17 e 18 como a Casa da Pólvora, Hotel Globo, Celeiro Espaço Criativo e o Casarão 34, que além da riqueza arquitetônica e histórica, estão com exposições de artistas paraibanos.

Casa da Pólvora – A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) abriu recentemente na Casa da Pólvora, a exposição ‘Sacras – O Sagrado em Cerâmica’, que integra a programação da Prefeitura para a Semana Santa. A exposição conta com 16 obras sacras que retratam a fé e a devoção popular. As peças são feitas em barro, modeladas à mão, queimadas a lenha, produzidas exclusivamente para essa exposição e estão à disposição para a venda. As obras são dos artistas plásticos Jonas Nogueira e Leila Lima, ceramistas que trabalham com peças sacras em barro há mais de 18 anos, levando sua arte para todas as regiões da Paraíba e para diversas partes do Brasil.

Além da exposição, os visitantes podem observar com atenção o monumento histórico, símbolo da colonização portuguesa denominada Casa da Pólvora e dos Armamentos. A construção, no alto da ladeira de São Francisco, com início no ano de 1704, serviu como depósito de pólvora e armamentos e de ponto de observação para o Porto do Capim, desempenhando papel estratégico na defesa da cidade durante o período colonial.

Com traços arquitetônicos seiscentistas, a Casa da Pólvora é o único remanescente dos três depósitos de pólvora construídos na cidade na época. Posteriormente, foi tombada pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em 1938, passou por uma restauração e atualmente abriga o Museu Fotográfico Walfredo Rodrigues, além de sediar eventos culturais e exposições artísticas integrando-se ao circuito cultural da cidade. Sua localização privilegiada oferece uma vista panorâmica do estuário do Rio Paraíba e a contemplação de um belo pôr do sol.

Hotel Globo – O espaço está com a exposição coletiva (Des)construções, que reúne 25 obras dos artistas participantes da edição 2024 da Residência Artística (R)Existo da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). A exposição faz parte das atividades de promoção de artes visuais e valorização dos novos artistas da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope). Estão expostas obras em tela, desenhos, videoarte, instalações, bordados, objetos, entre outros. O Hotel Globo é localizado no Largo de São Frei Pedro Gonçalves, no bairro Varadouro, no Centro Histórico.

Construído em 1929, o Hotel hospedou a alta sociedade – políticos, ricos e famosos, sendo palco de acontecimentos históricos da Paraíba. O Hotel Globo faz parte do conjunto arquitetônico do Largo da Igreja de São Frei Pedro Gonçalves. Atualmente, o edifício funciona como um centro cultural, com apresentações artísticas, exposições e lançamentos de livros, além de dispor de uma vista magnífica do pôr-do-sol no Rio Sanhauá a partir do seu jardim. Em 1980 foi tombado pelo Iphaep devido ao seu valor histórico, sua arquitetura dotada de traços característicos da primeira metade do século XX.

Celeiro – Na visita ao Hotel Globo, os turistas e residentes da Capital podem conhecer as peças expostas no Celeiro Espaço Criativo, que funciona, temporariamente, nas dependências do Hotel. A exposição conta com obras de aproximadamente 70 artistas da Paraíba, que podem ser adquiridas no local, confeccionadas em madeira, couro, metal, cerâmica, fibras, tecelagem, entre outras tipologias. O espaço de incentivo a arte é mantido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec).

Casarão 34 – Em meio às construções do Centro Histórico de João Pessoa, a Galeria Casarão 34 se destaca como um espaço onde a arte e memória da cidade se encontram. Erguido em 1918 na Praça Dom Adauto, o prédio, pertencente à Arquidiocese da Paraíba, preserva traços marcantes do estilo neoclássico, com elementos arquitetônicos que remetem ao passado colonial da cidade. Atualmente o casarão está sob a gestão da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) e abriga exposições artísticas diversas e é palco das mostras do Salão Municipal de Artes Plásticas (Samap), um dos eventos mais aguardados do calendário cultural da Capital.

Neste feriadão, os visitantes podem ver no Casarão a exposição ‘Linha Motriz’, da artista visual Louise Gusmão, que trabalha com a linguagem da arte têxtil, e é vencedora do prêmio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB). A exposição é resultado do processo de Pesquisa no Mestrado em Artes Visuais, pelo Programa Associado de Pós-Graduação em Artes Visuais UFPB/UFPE (2023).

Paixão de Cristo – Para quem estiver fazendo o tour cultural pelo Centro Histórico da capital pode aproveitar para assistir a edição 2025 do espetáculo ‘Paixão de Cristo – Divino Redentor’, promovido pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), nos dias 17 a 19 de abril, no adro do Centro Cultural São Francisco. Este ano, os artistas que interpretam os papéis de Jesus e Maria são o ator Samuel de Assis e a atriz paraibana Mayana Neiva.

Sabadinho Bom – Outra boa opção para quem está no Centro Histórico é o Sabadinho Bom, que acontece sempre a partir das 12h30 na Praça Rio Branco, aberto ao público de todas as idades. O evento, que já ganhou espaço na programação cultural da cidade com o melhor do samba e do chorinho, traz neste sábado (19) com o show do grupo Choramigo. O Sabadinho Bom é um projeto cultural da Prefeitura de João Pessoa que se consolidou como um espaço para a divulgação e valorização da cultura local e das novas gerações.

Serviço

Casa da Pólvora

Todos os dias das 9h às 17h

Acesso gratuito

Hotel Globo/Celeiro

Segunda a sexta-feira: 8h30 às 17h30

Sábados das 9h às 18h

Domingos – fechado

Entrada gratuita

Galeria Casarão 34

Segunda a sexta-feira – 9h às 17h