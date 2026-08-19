Solange Couto passa mal após noite tensa no BBB26 e aciona produção da Globo e Deixa o BBB26 TENSO

Por MRNews



Solange Couto passa mal após noite tensa no BBB26 e aciona produção da Globo

A madrugada desta terça-feira (3) foi marcada por preocupação dentro da casa do BBB26. Após uma noite intensa de discussões motivadas pelo Sincerão, Solange Couto apresentou um forte mal-estar e precisou pedir ajuda à produção do reality show exibido pela Globo.

A atriz, que integra o grupo Camarote, começou a se sentir mal enquanto descansava e acabou vomitando diversas vezes seguidas. Diante da situação, os colegas de confinamento se mobilizaram rapidamente para ajudá-la, e a produção foi acionada.

Sintomas levantaram suspeita de infecção

As câmeras do Globoplay, que transmitem o programa 24 horas por dia, registraram o momento em que Solange demonstrou dores e desconforto. Em conversa com outros participantes, a atriz relatou sintomas como queimação na região da bexiga, além de náuseas intensas, o que levantou a suspeita de uma possível infecção urinária.

O brother Marcelo Alves, que é médico, foi um dos primeiros a prestar auxílio à artista. Ele sugeriu que Solange procurasse imediatamente a produção do programa para receber atendimento adequado.

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Atendimento no confessionário

Após chamar a equipe do BBB26, Solange Couto foi levada ao confessionário, onde recebeu atendimento inicial. Poucos minutos depois, ela retornou à casa e explicou aos colegas que a produção perguntou se ela gostaria de conversar com a médica do programa e se desejava tomar algum medicamento.

Segundo a própria atriz, naquele momento ela se sentia um pouco melhor, mas precisava se hidratar para controlar os enjoos. A postura da produção, que deixou a decisão sobre o atendimento médico nas mãos da participante, chamou a atenção de alguns confinados.

Situação segue sob observação

Solange voltou para a casa e permaneceu sob observação dos colegas e da produção. Até o momento, não houve divulgação oficial sobre a realização de exames mais detalhados ou sobre o uso de medicação específica.

O episódio gerou preocupação entre os fãs do reality, especialmente por acontecer logo após uma noite marcada por estresse emocional dentro do jogo. Nas redes sociais, o público comentou o impacto da pressão psicológica do BBB26 na saúde dos participantes.

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Tags: BBB26, Solange Couto, Reality Show, Globo, Saúde no BBB

Comentário de Caio Castro em foto da filha de Giovanna Ewbank gera polêmica nas redes sociais

Uma publicação feita por Giovanna Ewbank nas redes sociais acabou se transformando em motivo de polêmica após um comentário feito pelo ator Caio Castro. A situação ocorreu depois que a atriz compartilhou uma foto da filha, Titi, exibindo um novo visual, com o cabelo pintado de roxo, o que encantou fãs e seguidores.

Giovanna, que junto com Bruno Gagliasso é amplamente elogiada pela adoção de Titi e de seu irmão, costuma dividir momentos da rotina familiar com o público. Na legenda da imagem, a atriz demonstrou emoção com a mudança no visual da filha e recebeu uma enxurrada de comentários positivos, ultrapassando rapidamente centenas de milhares de curtidas.

Comentário gera reação negativa

Entre as inúmeras mensagens de carinho, um comentário específico acabou chamando atenção de forma negativa. Caio Castro, colega de profissão de Giovanna, fez uma observação considerada inadequada por parte do público, o que gerou críticas imediatas nos comentários da publicação.

Seguidores passaram a questionar o teor da fala, especialmente por se tratar de uma foto envolvendo uma criança. Comentários como “desnecessário” e “sem sentido” surgiram em resposta à atitude do ator, aumentando rapidamente a repercussão do caso.

Diante da reação negativa, Caio Castro apagou o comentário pouco tempo depois. No entanto, ele não chegou a se pronunciar oficialmente sobre o ocorrido ou a esclarecer suas intenções.

Público dividido nas redes sociais

Apesar das críticas, parte dos internautas saiu em defesa do ator, alegando que o comentário teria sido mal interpretado e que não houve intenção ofensiva. Segundo essa parcela do público, a fala poderia ter sido uma tentativa de brincadeira relacionada à beleza e ao estilo marcante de Titi, que já é bastante admirada pelos seguidores da família.

Ainda assim, o episódio reacendeu o debate sobre os limites do humor nas redes sociais, especialmente quando envolve crianças e figuras públicas.

Família em fase especial

Enquanto a polêmica repercutia, Giovanna Ewbank seguia compartilhando momentos importantes de sua vida pessoal. Na época, a atriz vivia a expectativa da chegada de mais um filho, fruto de sua relação com Bruno Gagliasso, o que aumentou ainda mais o engajamento dos fãs com a família.

O casal, conhecido por levantar debates importantes sobre adoção, diversidade e respeito, continuou recebendo apoio do público, que destacou a forma carinhosa e transparente com que eles lidam com a exposição nas redes sociais.

Tags: famosos, Giovanna Ewbank, Caio Castro, redes sociais, polêmica, celebridades

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Caio Castro fez comentário polêmico em foto da filha de Gio Ewbank e precisou apagar às pressas; fãs reagiram

A repercussão nas redes sociais pegou muita gente de surpresa quando, anos atrás, Caio Castro acabou se envolvendo em uma situação delicada após comentar em uma foto da filha de Giovanna Ewbank. O comentário foi rapidamente interpretado como inadequado por parte dos internautas e o ator optou por apagar a mensagem pouco depois.

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Na época, Giovanna havia compartilhado nas redes sociais uma foto de Titi com os cabelos tingidos de roxo, exibindo o novo visual da menina. “Ai meu coração”, escreveu a apresentadora ao postar o registro. A imagem logo se espalhou pelas redes e recebeu milhares de curtidas e elogios ao estilo da filha.

No entanto, um comentário acabou destoando do restante. Na ocasião, Caio Castro deixou uma mensagem que, para alguns internautas, soou confusa e sem sentido em relação à foto. Isso bastou para que a publicação ganhasse grande repercussão.

Reação dos fãs e críticas ao ator

Assim que o comentário de Caio apareceu entre as interações, usuários das redes começaram a questionar o sentido da frase e muitos criticaram o ator, alegando que a mensagem havia sido inadequada, já que se tratava de uma foto de uma criança.

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Comentários como “Desnecessário”, “Não entendi a piada” e “Péssimo momento para brincadeira” surgiram rapidamente. Por conta da repercussão negativa, Caio Castro apagou o comentário pouco depois, mas não chegou a fazer um pronunciamento público sobre o ocorrido naquela ocasião.

Apesar da confusão, alguns fãs tentaram defender o ator, afirmando que a intenção poderia ter sido apenas bem-humorada, mas mal interpretada devido ao contexto. Ainda assim, o episódio gerou intenso debate sobre limites de humor, principalmente quando envolve crianças.

Família Ewbank seguiu compartilhando momentos

Enquanto isso, Giovanna e Bruno Gagliasso continuaram mostrando momentos da família nas redes. Na época, a atriz também estava grávida de seu terceiro filho, o que trouxe ainda mais carinho dos seguidores do casal.

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A adoção de Titi e de seu irmão, anos antes, já havia emocionado o público e a família sempre recebeu mensagens de apoio pela forma afetuosa com que conduziu a criação das crianças.

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Após recomendação médica, Giovanna Ewbank muda visual da filha Titi e faz revelação inusitada

A atriz e apresentadora Giovanna Ewbank e o marido, o ator Bruno Gagliasso, voltaram a encantar os seguidores ao compartilharem momentos em família ao lado da filha Titi, que é sempre destaque nas redes sociais pelo carisma e estilo. Desta vez, o motivo da repercussão foi uma mudança no visual da menina, feita após uma recomendação médica.

Titi muda o visual por orientação de dermatologista

Em publicações recentes, Giovanna contou que Titi precisou abandonar temporariamente as tranças nagô, um penteado que ela adorava usar. Segundo a atriz, a decisão foi tomada após o dermatologista da menina perceber um enfraquecimento capilar na parte frontal do couro cabeludo. “O médico recomendou dar um tempo nas tranças para fortalecer o cabelo”, explicou Gio, que sempre demonstra cuidado e atenção com a saúde da filha.

Apesar da mudança, Titi continua mostrando personalidade e estilo. A menina, que desde pequena demonstra amor pela moda, é quem costuma escolher o que vestir e como quer se apresentar.

Titi demonstra autonomia e inspiração em mulheres negras

Giovanna Ewbank também revelou um detalhe curioso: a filha, mesmo com apenas cinco anos, já tem preferências bem definidas. “Ela mesma escolheu as tranças quando quis colocar, e agora também participa das decisões sobre o cabelo”, contou.

A apresentadora destacou ainda que faz questão de mostrar referências de mulheres negras — tanto brasileiras quanto internacionais — para que a filha cresça com orgulho de sua identidade. “Mostro mulheres incríveis, fortes e lindas, para que ela se inspire e veja como é importante se reconhecer e se amar como é”, afirmou.

Bruno Gagliasso compartilha lembrança emocionante

Enquanto isso, Bruno Gagliasso emocionou os fãs ao publicar uma foto antiga com Titi ainda bebê, tirada na África, onde o casal conheceu a filha. O registro comoveu os seguidores, que destacaram o quanto a menina cresceu e o amor evidente entre pai e filha.

A família Ewbank-Gagliasso segue como uma das mais queridas do país, sempre transmitindo mensagens de amor, diversidade e respeito. Mesmo com o cuidado médico que motivou a mudança no visual, Titi continua sendo um ícone mirim de autenticidade e representatividade.

Tags: Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso, Titi, família, celebridades, TV e Famosos, 1News Brasil

Fonte: mrnews.com.br

Titi Gagliasso Receberá Indenização de R$ 500 Mil por Ofensas Racistas

Titi Gagliasso, filha dos famosos atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, será indenizada em cerca de R$ 500 mil por ofensas racistas. A decisão judicial, proferida pela Justiça do Estado do Rio de Janeiro em fevereiro de 2024, condenou a influenciadora Day McCarthy por um vídeo de 2017, no qual ela chamou Titi de “macaca” em uma postagem nas redes sociais.

O valor fixado pela sentença foi de R$ 180 mil, mas, com o acréscimo de juros e correção monetária, a indenização deve ultrapassar os R$ 500 mil. A influenciadora, conhecida por suas polêmicas envolvendo celebridades, não se conformou com a decisão judicial e reagiu de maneira desrespeitosa. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ela debochou da ação da Justiça Brasileira e proferiu palavras ofensivas contra o juiz responsável pelo caso, Leonardo Grandmasson Ferreira Chaves.

“Estou condenada na esfera cível e não tenho nada a dizer, pois eu mandei até o juiz se f*der, pois eu não devo nada a vocês. Estou escrevendo uns raps maneiros para vocês, semana que vem eu vou gravar”, disse Day McCarthy em seu vídeo.

A influenciadora, que reside nos Estados Unidos, ficou conhecida por suas atitudes controversas nas redes sociais e já se envolveu em diversas polêmicas. No entanto, ela não foi localizada para ser intimada durante o processo movido por Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank. Por isso, a citação foi feita por edital.

Day McCarthy ainda tem o direito de recorrer da sentença, embora tenha optado por não se defender perante o tribunal durante a decisão inicial. O processo é um reflexo das contínuas batalhas contra o racismo e de como a Justiça busca responsabilizar aqueles que praticam crimes dessa natureza.

Essa sentença é uma vitória importante na luta contra o racismo, especialmente para figuras públicas como Titi Gagliasso, que, infelizmente, também são alvo de ataques racistas nas redes sociais.

Quem é a Juma de ‘Pantanal’ no The Masked Singer 2025? Ex-‘BBB’ levanta suspeitas de participação no programa

No programa The Masked Singer Brasil, houve uma grande especulação de que a cantora Pocah estivesse por trás da fantasia de Juma Marruá. Durante a competição, a personagem de Juma foi uma das mais comentadas, e algumas pistas deram a entender que poderia ser Pocah, o que gerou bastante curiosidade entre os telespectadores.

No entanto, ao final da temporada, foi revelado que a pessoa por trás da máscara de Juma Marruá será, de fato, a própria Pocah. A revelação causou surpresa, pois ela tinha mantido sua identidade em segredo durante todas as apresentações no programa.

O The Masked Singer Brasil 2025 segue movimentando as redes sociais e a curiosidade dos telespectadores. A competição de celebridades mascaradas trouxe personagens inspirados em grandes novelas da TV Globo, e entre eles está a Juma de Pantanal, uma das figuras mais aguardadas da temporada. Durante a exibição do programa no dia 26 de janeiro, a personagem deixou uma pista curiosa: ela revelou que gosta de dormir, o que gerou especulações nas redes sociais sobre sua identidade.

Entre os palpites mais comentados, o nome de Pocah, cantora e ex-participante do Big Brother Brasil 21, ganhou força. A voz e o comportamento de Juma durante a performance musical levantaram suspeitas de que a artista pudesse estar por trás da máscara. Fãs do programa acreditam que, além da pista do sono, a performance de Pocah durante a apresentação tenha sido um forte indicativo de sua participação.

As especulações sobre a identidade de Juma têm gerado discussões acaloradas nas redes sociais, com muitos fãs apostando na ex-BBB como a artista mascarada. A expectativa para a revelação oficial promete continuar, já que o mistério sobre os mascarados de The Masked Singer Brasil 5 tem sido uma das maiores atrações desta temporada.

Em breve, o público descobrirá se Pocah realmente é a Juma ou se há outras surpresas por trás da fantasia. A cada episódio, o programa mantém os telespectadores em suspense, com performances energéticas e uma boa dose de mistério, acompanhadas por um painel de jurados composto por Eliana, Tony Ramos, Belo, Tata Werneck e Sabrina Sato. O reality show, que continua a ser um grande sucesso, ainda tem muitas revelações pela frente.