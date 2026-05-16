Catadores digitais e idosos são capacitados em ação inédita do Governo Federal na Paraíba

Antonio Cruz/Agência Brasil

Pela primeira vez, o Ministério das Comunicações e a Entidade Administradora da Faixa (EAF) promovem, na Paraíba, a formação de catadores digitais e pessoas idosas, ampliando o alcance das políticas públicas de inclusão tecnológica no estado.

A formatura acontece nesta sexta-feira (6), às 10h, em João Pessoa, com a presença do ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, e da CEO da EAF, Gina Duarte.

Ao todo, 100 catadores de materiais recicláveis concluem o curso Catador Digital, voltado ao manejo seguro e produtivo de resíduos eletroeletrônicos.

No mesmo evento, 81 idosos recebem certificação após concluírem o curso de uso de smartphones. A capacitação busca ampliar a autonomia desse público no acesso a serviços digitais essenciais, como aplicativos de bancos, saúde e transporte.

Doação de computadores

Além da formatura, o ministro anunciará a doação de computadores para 19 cooperativas de catadores da capital paraibana e participará da aula inaugural de uma nova turma do curso Catador Digital, que já conta com 280 alunos inscritos.

As ações integram o programa Computadores para Inclusão, com aporte financeiro da EAF, e reforçam o compromisso do Governo Federal com a inclusão digital, o letramento tecnológico e a sustentabilidade, ao unir capacitação profissional, reaproveitamento de equipamentos e acesso à tecnologia para populações historicamente excluídas.