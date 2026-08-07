SEMURB INSERE NOVAS ÁRVORES NA TRAVESSIA URBANA DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB), em parceria com o professor, geógrafo e ambientalista, Josimar Araújo, realizou, nesta terça-feira (30), o plantio de 18 mudas de caibreiras entre os pórticos da cidade. A ação faz parte da política de arborização pública da atual Gestão Municipal.





“Estamos aproveitando o período chuvoso pra alcançarmos algumas metas que propomos, ano passado, em nosso Plano de Metas, durante o processo eleitoral. Nesse sentido, inserimos hoje, no meio ambiente, novas caibreiras. A SEMURB, na pessoa de seu titular, Dirceu Soares, está fazendo grande trabalho em parceria com Josimar Araújo.





Ainda segundo o prefeito municipal, em um futuro próximo, São José do Seridó terá suas entradas 100% arborizadas.