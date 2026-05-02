Mangabeira, Torre e Esplanada recebem prévias do Carnaval Tradição neste final de semana

As prévias do Carnaval Tradição, realizadas pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) e a Liga Carnavalesca de João Pessoa, seguem, neste final de semana, nos bairros Cidade Verde II, em Mangabeira VIII; Torre e Esplanada. O evento reúne ala ursas, clubes de frevo, tribos indígenas carnavalescas e escolas de samba, sempre a partir das 19h, e seguem até o dia 8 de fevereiro.

“As prévias do Carnaval Tradição são uma mostra da força e da potencialidade que tem o nosso Carnaval, sobretudo, a partir do estímulo e do investimento financeiro que o governo do prefeito Cícero Lucena e do prefeito Leo Bezerra tem feito”, inicia o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

A cada ano, conforme observa o diretor, melhora a estrutura e o grau de investimento com recursos próprios que a Funjope e a Prefeitura fazem no Carnaval Tradição. “Somente de subvenção este ano, por exemplo, nós estamos alocando R$ 1.570.000,00 para as agremiações desse Carnaval. Isso mostra o compromisso e a responsabilidade que a Funjope e o prefeito Cícero Lucena têm com as nossas tradições carnavalescas, que recuperam e restauram nossa identidade, nossa memória e a nossa história”.

A presidente da Liga Carnavalesca de João Pessoa, Shilon Gama, comemora o sucesso das prévias do Carnaval Tradição. “Quando algo é bom, temos que espalhar pelos quatro cantos e este ano está de tirar o chapéu. Tudo muito organizado, todas as pessoas muito envolvidas, os associados das agremiações trabalhando para mostrar o melhor. Está excelente”, elogiou.

Por isso, segundo ela, as expectativas para os próximos finais de semana estão altíssimas. “Cada bairro tem suas particularidades, cada agremiação também e, além disso, o público está participando bastante, está chegando junto e isso nos deixa muito felizes”, ressalta.

Programação – A programação deste final de semana começa nesta sexta-feira (23), no bairro Cidade Verde II (Mangabeira VIII), na Rua Jorge Lucena de Moura, 683, em frente ao Museu Paraibano da Cultura Afro-brasileira. Por lá, se apresentam o Clube Gigantes do Frevo, Escola de Samba Pavão de Ouro, Tribo Indígena Pele Vermelha, Tribo Indígena Xavantes, Tribo Indígena Guanabara.

No sábado (24), as prévias acontecem na Avenida Carneiro da Cunha, Torre, com a participação da Ala Ursa Urso Alegria do Panda, Ala Ursa Urso da Paz, Clube Gigantes do Frevo da Torre, Clube de Frevo São Rafael Frevo e Folia, Clube A Corda do Frevo da Torre, Clube Frevo Bandeirantes da Torre, Escola de Samba Acadêmico do Ritmo, Escola Samba Malandros do Morro.

Já no domingo (25), a Tribo Indígena Pataxós, Tribo Indígena Piragibe, Tribo Indígena Tabajaras, Clube de Frevo Piratas de Jaguaribe, Clube de Frevo Sai da Frente Dona Emília e Escola Guardiões do Samba desfilam na Rua Lourenço César, bairro Esplanada.

Confira a programação das próximas semanas

30/01 (sexta-feira) – Rua Edmundo Filho, bairro São José – 19h

Ala Ursa Urso Treme Terra, Ala Ursa Urso Santa Cruz, Tribo Indígena Jaçanã, Tribo Indígena Xingu, Escola de Samba Pavão de Ouro.

31/01 (sábado) – Rua Alcides de Miranda Henrique, José Américo – 19h

Tribo Indígena Tupinambás, Tribo Indígena Pataxós, Tribo Indígena Tupy Guanabara, Tribo Indígena Xavantes, Clube de Frevo Alegria do Frevo, Escola de Samba Guardiões do Samba.

01/02 (domingo) – Rua Presidente Félix Antônio (Rua do Rio), Cruz das Armas – 19h

Ala Ursa Urso Pardo, Ala Ursa Urso Panda, Ala Ursa Canibal, Tribo Indígena Piragibe, Tribo Indígena Papo Amarelo, Tribo Indígena Africanos, Clube de Frevo Ciganos de Esplanada, Escola de Samba Acadêmicos do Ritmo.

06/02 (sexta-feira) – Rua Juiz Gama e Melo, Roger – 19h

Ala Ursa Urso Sem Lenço Sem Documento, Ala Ursa Urso Gavião, Ala Ursa Urso Jamaica, Clube de Frevo Sai da Frente Dona Emília, Tribo Indígena Tupi Guanabara, Escola de Samba Unidos do Roger, Escola de Samba Império do Samba.

07/02 (sábado) – Porto de João Tota, Mandacaru – 19h

Ala Ursa Urso Celebridade, Tribo Indígena Xingu, Tribo Indígena Tupi Guarani, Tribo Indígena Tupinambás, Tribo Indígena Jaçanã.

08/02 (domingo) – Avenida Floriano Peixoto – Jaguaribe – 19h

Ala Ursa Urso Anos Dourados, Ala Ursa Urso Gorila Louco, Tribo Indígena Ubirajara, Tribo Indígena Tabajaras, Tribo Indígena Papo Amarelo, Clube de Frevo Piratas de Jaguaribe, Escola de Samba Pavão de Ouro.

Ala ursas – Largo das Gameleiras

18/01 (domingo) – 19h

Grupo A – Urso Panda, Urso Branco & Cia, Urso Jamaica, Urso da Paz, Urso Macaco Louco, Urso Selvagem, Urso Santa Cruz, Urso Gorila Louco, Urso Celebridade.

25/01 (domingo) – 19h

Urso Anos Dourados, Urso Alpha, Urso Treme Terra, Urso Preto do Padre Zé, Urso Folião, Urso Alegria do Panda, Urso Canibal, Urso Pardo, Urso Gavião.