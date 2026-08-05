Técnico da Seleção Brasileira ministra clínica de tênis de mesa em Campina Grande

Nesta quinta-feira (22) o técnico da Seleção Brasileira de tênis de mesa, Thiago Monteiro, está em Campina Grande ministrando uma clínica sobre a modalidade. O evento reúne atletas, treinadores e admiradores do esporte.

Além de técnico da Seleção Brasileira de tênis de mesa, Thiago também é atleta. Como treinador, ele esteve ao lado de Hugo Calderano na conquista da Copa do Mundo em 2025. Serão três clínicas no Nordeste. Além de Campina Grande, Caruaru e Recife também estão no circuito.

Thiago Monteiro jogando tênis de mesa. Divulgação / Sporting

Durante a clínica, Thiago Monteiro compartilha sua ampla experiência no tênis de mesa, com foco em técnicas, estratégias de jogo e vivências internacionais. O encontro também conta com um bate-papo inspirador, contribuindo diretamente para a formação esportiva e o fortalecimento da modalidade no Nordeste.

Considerado um dos maiores nomes da história do tênis de mesa brasileiro, Thiago Monteiro participou de três edições dos Jogos Olímpicos — Atenas 2004, Pequim 2008 e Londres 2012 — e é multicampeão Pan-Americano, com quatro medalhas de ouro, uma de prata e três de bronze. Em 2008, alcançou a 59ª posição no ranking mundial.

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