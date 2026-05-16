Pombal vence e empurra o Esporte de Patos para a zona de rebaixamento do Paraibano

O Campeonato Paraibano 2026 está a todo vapor. Pela 6ª rodada tivemos o encontro entre Esporte de Patos e Pombal, duas equipes que brigam na parte de baixo da tabela. A partida aconteceu no Estádio José Cavalcanti, em Patos, e contou com transmissão no Jornal da Paraíba e no Rede On. Com gol do zagueiro Nattan, o Carcará do Sertão, bateu o Pato e deixou a zona do rebaixamento.

+ Confira a tabela completa do Campeonato Paraibano 2026

Foto: Mayke Ruhan/Pombal EC. Cisco Nobre

No primeiro tempo, poucas emoções. Esporte de Patos e Pombal tiveram dificuldade de criar chances claras de gol. A partida ficou muito concentrada no perde e ganha da posse de bola no meio de campo e quando alguma das equipes chegava ao campo de ataque, finalizava mal. A chance mais clara de gol veio aos 47 minutos, com a cobrança de falta de Guilherme que obrigou Miller a fazer uma grande defesa.

Na volta do intervalo, o Pombal voltou com mais ímpeto a campo e partiu para cima do Pato desde o primeiro minuto. Cleiton teve duas oportunidades nos primeiros 5 minutos e assustou o goleiro Miller. Depois, aos 9 minutos, foi a vez de Guilherme cobrar falta pela esquerda e achar Nattan na área. O zagueiro do Carcará desviou de cabeça e balançou as redes para a equipe visitante. Depois de marcar, o Pombal continuou pressionando o Esporte, mas não conseguiu ampliar.

O Pato, por sua vez, conseguia escapar ao campo de ataque, mas finalizava muito mal as jogadas e não levava tanto perigo à meta do goleiro Jailson. Nos minutos finais de partida, o Esporte fez uma blitz, mas não foi suficiente para empatar a partida.

Os times

ESPORTE DE PATOS: Miller; Lázaro, Caio Capixaba, Arthur Potiguar e Matheus Lima; João Marcelo, Matheus Guará (16. Junyel), Gustavo (20. Guilherme), Cláudio Jr. (19. Gabigol), Mano Walter e Edson Kapa (21. Marquinhos). Técnico: Higor César.

POMBAL: Jailson; Felipinho, Nattan 🟨, Jalison e Raphael (Aguada), Kiko, Lázaro André, Dedé, Ítalo, Guilherme (Kaká), Manú (Cleiton 🟨 / Everton). Técnico: Pedro Manta.

Como fica a tabela?

Com a vitória, o Pombal chega a sete pontos e assume a 8ª posição. Já o Esporte de Patos continua com cinco pontos e agora ocupa a 9ª posição na tabela.

Próximos compromissos

O Carcará do Sertão volta a campo apenas no próximo sábado (14), recebendo o Atlético-PB e, dependendo dos resultados, poderá estar a apenas um ponto do G-4. O duelo acontece às 17h, no Estádio Pereirão. Já o Esporte de Patos, abre a 7ª rodada neste domingo (8), enfrentando o Confiança de Sapé. A bola rola a partir das 15h, na Toca do Papão.

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