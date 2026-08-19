Glória Menezes deixa três filhos, cada filho escolheu seu caminho

Por MRNews



💔 Uma das maiores atrizes do Brasil parte aos 91 anos e deixa uma família marcada por histórias de amor e despedidas

A televisão brasileira perdeu nesta terça-feira (18) uma de suas figuras mais importantes. Glória Menezes morreu aos 91 anos, encerrando uma trajetória de mais de seis décadas dedicada à dramaturgia e deixando para trás uma história familiar tão marcante quanto sua carreira.

A atriz morreu em sua residência, no Rio de Janeiro, por causas naturais, segundo as informações divulgadas por sua assessoria. A despedida acontece poucos anos depois de outra perda que transformou profundamente sua vida: a morte de Tarcísio Meira, seu companheiro por quase seis décadas.

Glória deixa três filhos: Maria Amélia Brito, João Paulo Brito e Tarcísio Filho.

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Glória Menezes morre aos 91 anos causa é revelada

A família, que acompanhou diferentes fases da carreira da atriz, agora enfrenta a difícil missão de preservar a memória de uma mulher que se tornou um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira.

😢 Quem são os três filhos deixados por Glória Menezes?

Ao contrário do que muitos podem imaginar, os três filhos de Glória Menezes não nasceram do mesmo relacionamento.

Os dois primeiros, Maria Amélia e João Paulo Brito, são frutos do casamento da atriz com Arnaldo Brito.

Já Tarcísio Filho nasceu do relacionamento de Glória com o ator Tarcísio Meira, união que se tornou uma das mais conhecidas e admiradas da televisão brasileira.

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A família, portanto, acompanhou praticamente todas as grandes fases da vida da atriz, desde seus primeiros anos pessoais até a consagração profissional.

👩‍👧 Maria Amélia Brito era muito próxima da mãe

A filha mais velha de Glória Menezes é Maria Amélia Brito.

Ela nasceu durante o primeiro casamento da atriz, com Arnaldo Brito, relacionamento iniciado quando Glória ainda era muito jovem.

Um dos momentos mais marcantes da relação entre mãe e filha aconteceu em 2021, quando Glória acompanhou Maria Amélia até o altar durante seu casamento.

A cerimônia aconteceu na fazenda da família, em Porto Feliz, no interior de São Paulo, e representou uma ocasião especialmente importante para a atriz.

Mesmo depois de tantos anos de carreira e de exposição pública, Glória mantinha uma ligação muito forte com os filhos e fazia questão de estar presente em momentos importantes da família.

👨‍👩‍👦 João Paulo Brito também faz parte da história da família

O segundo filho de Glória Menezes é João Paulo Brito, também nascido durante o casamento da atriz com Arnaldo Brito.

Pouco exposto na mídia em comparação com a trajetória da mãe e do irmão, João Paulo acompanhou a vida familiar longe dos holofotes que marcaram boa parte da carreira de Glória.

Sua história também faz parte de uma fase anterior da vida da atriz, antes de ela construir sua longa relação com Tarcísio Meira.

A família formada durante o primeiro casamento acabou sendo ampliada posteriormente com o nascimento de Tarcísio Filho.

🎭 Tarcísio Filho nasceu do grande amor de Glória e Tarcísio Meira

O terceiro filho da atriz é Tarcísio Filho, fruto da união de Glória Menezes com Tarcísio Meira.

Os dois artistas se conheceram em 1961 e oficializaram o casamento no ano seguinte.

A relação durou impressionantes 59 anos, atravessando décadas de televisão brasileira e transformando o casal em uma das uniões mais emblemáticas da dramaturgia nacional.

Tarcísio Filho cresceu acompanhando de perto a carreira dos pais e também seguiu o caminho artístico.

Depois da morte de Tarcísio Meira, em 2021, Tarcísio Filho permaneceu ainda mais próximo da mãe.

Segundo relatos da família, foi ele quem comunicou a Glória a morte do marido, uma tarefa especialmente dolorosa diante da longa história de amor entre os dois.

💔 Glória nunca foi a mesma depois da morte de Tarcísio Meira

A morte de Tarcísio Meira representou um dos momentos mais difíceis da vida de Glória Menezes.

O ator morreu em agosto de 2021, aos 85 anos, em decorrência de complicações provocadas pela Covid-19.

Os dois haviam construído uma relação que atravessou praticamente seis décadas.

Por isso, a perda não significou apenas a morte de um colega de profissão, mas a despedida do companheiro que esteve ao lado de Glória durante grande parte de sua vida.

Nos anos seguintes, os filhos passaram a exercer um papel ainda mais importante na vida da atriz.

🌟 Uma carreira que atravessou gerações

A morte de Glória Menezes representa também o encerramento de uma das carreiras mais longevas da televisão brasileira.

Ao longo de mais de 60 anos de profissão, a atriz participou de inúmeras novelas, séries, filmes e peças teatrais.

Seu nome ficou associado a grandes produções da dramaturgia nacional, incluindo Páginas da Vida, A Favorita, Cama de Gato, Joia Rara e Totalmente Demais.

Ela também construiu uma parceria artística histórica com Tarcísio Meira.

O casal esteve junto em diferentes produções e se tornou referência para várias gerações de espectadores.

🕊️ A despedida acontece em casa

De acordo com as informações divulgadas pela assessoria de Glória Menezes, a atriz morreu por volta das 14h, em sua residência no Rio de Janeiro.

A causa informada foi natural.

Até o momento da divulgação das primeiras informações sobre a morte, detalhes sobre velório e sepultamento ainda não haviam sido divulgados.

A notícia rapidamente repercutiu entre artistas, colegas de profissão e admiradores que acompanharam a carreira da atriz durante décadas.

😢 Uma família que agora precisa lidar com mais uma despedida

A morte de Glória acontece cinco anos depois da partida de Tarcísio Meira.

Com isso, os três filhos passam a carregar a memória de dois dos maiores nomes da dramaturgia brasileira.

Maria Amélia, João Paulo e Tarcísio Filho acompanharam diferentes momentos da trajetória da mãe e agora se tornam importantes responsáveis pela preservação de seu legado familiar.

Para o público, fica a memória de uma atriz que dedicou mais de seis décadas à arte.

Para os filhos, porém, a despedida representa algo muito maior: a perda da mãe.

E talvez seja justamente essa dimensão familiar que torne a morte de Glória Menezes ainda mais dolorosa.

Depois de uma vida inteira dedicada à televisão, ao teatro e ao cinema, a atriz deixa três filhos, inúmeros personagens inesquecíveis e uma história que atravessou gerações.

Glória Menezes morreu aos 91 anos, mas seu nome permanece profundamente ligado à história da dramaturgia brasileira.

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