Grupo suspeito de tráfico de drogas e crimes violentos é alvo de operação da PF, no Sertão. Reprodução / PF

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado na Paraíba (FICCO/PB) deflagrou, nesta quarta-feira (19), uma operação contra uma organização criminosa investigada por tráfico de drogas, circulação de armas de fogo e crimes violentos no Vale do Piancó, no Sertão da Paraíba.

A ação, chamada Operação Santa Fé, cumpre nove mandados de busca e apreensão e sete mandados de prisão preventiva. As ordens são executadas em João Pessoa, Sousa, São José de Piranhas, Aguiar, Serra Grande, Igaracy e Brasília, no Distrito Federal.

Segundo a FICCO/PB, a investigação identificou uma organização criminosa com um núcleo responsável pelo controle do tráfico de drogas na região do Vale do Piancó.

Durante as apurações, foram identificados fornecedores, compradores e distribuidores de drogas. Também foram encontrados elementos que indicam a ligação de integrantes do grupo com o tráfico de armas de fogo e crimes violentos praticados na região.

Uma das lideranças investigadas continuava, segundo as apurações, comandando atividades criminosas mesmo estando presa. De acordo com a FICCO/PB, ela utilizava outros integrantes como intermediários para transmitir ordens, organizar a logística e manter a distribuição de drogas.

As medidas cautelares foram autorizadas pela 5ª Vara Regional das Garantias da Comarca de Patos, na Paraíba.

A Operação Santa Fé é realizada pela FICCO/PB, formada por agentes da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Penal.