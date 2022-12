Atenção social

Moradores do Residencial Vista Alegre IV recebem fogões do programa Procon-JP Solidário

26/12/2022 | 16:00 | 27

A Prefeitura de João Pessoa finalizou a entrega dos fogões aos moradores do Residencial Vista Alegre IV, no Colinas do Sul, na tarde desta segunda-feira (26). Este ano, 192 famílias receberam o eletrodoméstico do programa Procon-JP Solidário. As primeiras doações foram entregues no evento de lançamento da versão 2022 do programa na última sexta-feira (23), aos representantes dos moradores do condomínio que estiveram presentes no auditório do Centro Administrativo Municipal, em Água Fria.

O Procon-JP Solidário distribuiu, em 2021, cerca de 10 mil cestas básicas para os mais afetados financeiramente pela pandemia de Covid-19 e, este ano, os moradores do Residencial Vista Alegre IV foram os contemplados com o programa. “Cada uma das 192 famílias foi agraciada com um fogão novo. Procuramos algo para ajudar as famílias a longo prazo e com algo de que necessitem no dia a dia”, pontua o secretário Rougger Guerra.

O titular do Procon-JP ressalta o apoio logístico que recebeu nas duas versões do programa: “Em 2021 contamos com o apoio logístico da Sedes e este ano com o apoio da Secretaria de Habitação. São parcerias vitoriosas em prol da população pessoense, assim como ocorreu com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura no programa Procon-JP vai às aulas nesses dois anos”, frisou.

Procon-JP Solidário – O programa é resultado da celebração de Termos de Compromisso e de Ajustamento de Conduta (TAC) junto a algumas grandes empresas com o objetivo de transmutar multas oriundas dos processos administrativos em curso na Secretaria em fornecimento de bens destinados à doação das famílias em maior situação de vulnerabilidade econômica e social da Capital.

Atendimentos do Procon-JP

Sede: Avenida Pedro I, 473, Tambiá

Telefone para orientação e dúvidas: 0800-083-2015

Whatsapp: (83) 98665-0179

Transporte público: (83) 98873-9976