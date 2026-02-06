SÃO JOSÉ DO SERIDÓ JÁ CONTA COM 104 IMUNIZADOS CONTRA A COVID-19

A Secretaria de Saúde de São José do Seridó (SESAD-SJS) divulgou, nesta segunda-feira (8), os dados do primeiro vacinômetro da imunização contra a COVID-19. No total, foram 104 pessoas que receberam a primeira dose da Coronavac no município, dentre elas: profissionais de saúde, profissionais da linha de frente de combate ao COVID-19, idosos institucionalizados e idosos acima de 75 anos.





De acordo com a titular da SESAD-SJS, Nara Regina, as outras 104 vacinas, referentes a segunda dose do primeiro público-alvo imunizado (profissionais de saúde, profissionais da linha de frente de combate a COVID-19, idosos institucionalizados e idosos acima de 75 anos) já se encontram em São José do Seridó e serão aplicadas após o dia 18 de fevereiro.





“Hoje, recebemos mais trinta doses da Coronavac. Estas, serão aplicadas em idosos não acamados acima de 75 anos. Queremos começar vacinando os idosos com mais de 100 anos, depois os com mais de 90 anos e, por fim, os com mais de 80 anos”, destacou Nara Regina frisando que este público começará a ser imunizado nesta quarta-feira (10), na zona urbana e quinta-feira (11), na zona rural.





Ainda segundo a titular da Secretaria de Saúde Pública, a vacinação no município segue a norma técnica 01/2021 e os protocolos do Programa Nacional de Imunização (PNI).