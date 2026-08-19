Prefeitura realiza Dia D de Multivacinação e reforça proteção de crianças e adolescentes em João Pessoa
A Prefeitura de João Pessoa reforça o chamado aos pais e responsáveis para que atualizem a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes, destacando que a vacinação é uma das principais formas de prevenção contra doenças graves, incluindo diferentes tipos de meningite. No sábado (22), será realizado o Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação, uma grande mobilização para toda a população, especialmente para crianças e adolescentes menores de 15 anos.
Para ampliar o acesso à vacinação, a Rede Municipal de Saúde funcionará em horário especial durante o Dia D. As Unidades de Saúde da Família (USF), o Centro Municipal de Imunização (CMI) e as policlínicas estarão abertos até as 12h, enquanto os Pontos Móveis de Vacinação funcionarão das 8h às 16h.
“A estratégia é uma oportunidade para pais e responsáveis conferirem a situação vacinal de crianças e adolescentes, identificarem possíveis doses em atraso e garantirem a proteção contra diferentes doenças que podem ser prevenidas por meio das vacinas disponibilizadas gratuitamente pela rede municipal de saúde”, orientou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa.
Em João Pessoa – Os dados do Sistema de Informação do Ministério da Saúde mostram que João Pessoa apresenta que as vacinas administradas ao nascer alcançam resultados elevados, com coberturas de 101,53% para BCG e 102,10% para hepatite B, sobretudo, ainda há necessidade de avançar entre crianças menores de 1 ano e nas doses previstas a partir dos 12 meses. Nessa faixa, as coberturas estão em 80,65% para pneumocócica conjugada, 76,44% para rotavírus, 73,70% para meningocócica conjugada, 73,50% para poliomielite, 70,34% para pentavalente e 52,80% para febre amarela. Aos 12 meses e nas doses de reforço, os percentuais também demonstram oportunidades de vacinação: 80,41% para a primeira dose da tríplice viral, 72,67% para o reforço da meningocócica, 71,02% para o reforço da pneumocócica, 65,14% para o reforço contra a poliomielite, 61,07% para o primeiro reforço da DTP, 60,74% para hepatite A, 57,80% para varicela e 56,24% para a segunda dose da tríplice viral.
“O conjunto desses indicadores evidencia a importância de identificar crianças com esquemas incompletos e aproveitar cada oportunidade de vacinação. Por isso alertamos e convidamos que os pais busquem um serviço de saúde mais próximo para avaliar o documento de vacinação de toda a família e colocar as vacinas em dia”, completou o coordenador de imunização.
Para os adolescentes, os dados também demonstram o esforço de vacinação em outras estratégias desenvolvidas na Capital. Para o HPV, foram aplicadas 9.745 doses em 2024, 13.142 em 2025 e 6.609 em 2026, enquanto a vacinação contra a dengue contabilizou 26.809 doses em 2024, 9.990 em 2025 e 6.108 em 2026.
Entre os grupos prioritários da influenza (gestantes, idosos e crianças) em 2026, foram contabilizadas 73.466 doses aplicadas, correspondendo a uma cobertura vacinal de 35,07%. Os dados reforçam a importância das pessoas que integram os grupos prioritários a ampliar a adesão à vacinação e atualizar a situação vacinal.
Proteção no SUS – Além das vacinas previstas no calendário de rotina, a atualização da caderneta é fundamental para garantir a proteção de crianças e adolescentes em cada fase da vida. Entre as principais vacinas indicadas para esse público estão BCG, hepatite B, poliomielite, rotavírus, pneumocócicas, meningocócica C, febre amarela, tríplice viral, tetraviral, hepatite A, DTP, varicela, entre outras, conforme a idade e o histórico vacinal de cada criança ou adolescente.
A vacinação contra a meningite também requer atenção. A vacina meningocócica C é indicada nos primeiros meses de vida, aos 3 e 5 meses, com reforço aos 12 meses com a ACWY. Para os adolescentes, a meningocócica ACWY é recomendada aos 11 e 12 anos como reforço da proteção, ampliando a cobertura contra os sorogrupos A, C, W e Y. Por isso, mesmo quem já recebeu as doses anteriores deve conferir a caderneta para verificar se o reforço está em dia.
Também fazem parte da proteção de crianças e adolescentes as vacinas contra o HPV e a dengue. A vacina contra o HPV é indicada para meninas e meninos de 9 a 14 anos, em dose única, enquanto a vacina contra a dengue é recomendada para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, em duas doses, com intervalo de três meses.
Documentação – Para receber a vacinação, pais ou responsáveis devem levar a caderneta de vacinação da criança ou adolescente e um documento de identificação, preferencialmente o CPF ou Cartão SUS. Também é importante que o responsável apresente seu documento de identificação para que os profissionais de saúde possam conferir as doses já recebidas, identificar possíveis atrasos e orientar sobre as vacinas que ainda precisam ser administradas.
Confira o ponto de vacinação mais próximo e aproveite o ‘Dia D’ para garantir a proteção:
Unidades de Saúde da Família (USFs), Policlínicas Municipais e CMI
Horário: das 8h às 12h
Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanhas:
Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;
Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;
HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos.
Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes.
Influenza: Para toda a população.
Home Center Ferreira Costa – BR 230 – Aeroclube
Horário: Das 8h às 16h
Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanhas:
Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;
HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos;
Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes. Influenza: Para toda a população.
Shopping Sul – Bancários
Horário: Das 10h às 16h
Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanha:
Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;
HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos.
Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes.
Influenza: Para toda a população.
Shopping Tambiá – Tambiá
Horário: Das 9h às 16h
Todos os imunizantes do calendário de rotina e de campanha:
Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;
HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos;
Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusiva para gestantes. Influenza: Para toda a população.
Novo Atacarejo – Unidade Valentina Figueiredo
(R. Brasilino Alves da Nóbrega – Valentina de Figueiredo)
Horário: Das 8h às 16h
Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanha:
Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;
HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos.
Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes. Influenza: Para toda a população.