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Lista dos cursos mais concorridos no Sisu 2026 na Paraíba é divulgada; veja o top-10

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Lista dos cursos mais concorridos no Sisu 2026 na Paraíba é divulgada; veja o top-10 – Foto: Divulgação.

A lista dos cursos mais concorridos no Sistema de Seleção Unificada, Sisu 2026, na Paraíba, foi divulgada pelo Ministério da Educação nesta quinta-feira (5). Na Paraíba, 21.863 pessoas foram aprovadas na chamada regular da seleção, preenchendo 99% das vagas. Veja o ranking dos cursos mais concorridos abaixo.

De acordo com levantamento do MEC, a Paraíba registrou 163.592 inscrições, considerando que cada candidato pôde escolher até dois cursos. Entretodos os cursos, o de bacharelado em medicina, da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), aparece como o mais concorrido.

A lista de aprovados no Sisu 2026 foi divulgada na quinta-feira (29) e os estudantes puderam concorrer pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Cursos mais concorridos no Sisu 2026 na Paraíba

Instituição Campus Grau Turno Curso Inscrições Aprovados
UFCG Campus de Cajazeiras Bacharelado Integral Medicina 1.617 30
UFPB Unidade sede Bacharelado Integral Medicina 5.108 130
UFCG Unidade Campina Grande – Bodocongó Bacharelado Integral Medicina 3.419 90
UFPB Unidade sede Bacharelado Integral Biomedicina 2.043 60
UFCG Polo na sede Bacharelado Noturno Pedagogia 834 25
UFPB Unidade sede Bacharelado Integral Fisioterapia 2.178 80
UFCG Unidade Campina Grande – Bodocongó Bacharelado Integral Psicologia 2.260 90
UFPB Unidade sede Bacharelado Integral Fonoaudiologia 1.502 60
UFPB Unidade sede Bacharelado Integral Psicologia 2.671 110
UFPB Unidade sede Bacharelado Noturno Direito 2.368 100

Paraíba foi o quarto estado com o maior número de aprovados no Brasil

A Paraíba foi o quarto estado com o maior número de aprovados na chamada regular do Sisu 2026, levando em consideração todos os estados. Ao todo, foram 21.863 aprovados, ficando abaixo apenas de Minas Gerais, com 33.778, Rio de Janeiro com 30.533 e Bahia com 23.477.

UF das instituições de ensino superior Número de aprovados
AC 990
AL 7.345
AM 2.970
AP 1.454
BA 23.477
CE 14.505
DF 2.190
ES 6.392
GO 5.660
MA 8.877
MG 33.778
MS 6.365
MT 7.780
PA 2.490
PB 21.863
PE 16.850
PI 11.324
PR 9.788
RJ 30.533
RN 14.076
RR 800
RS 12.319
SC 7.621
SE 6.395
SP 14.686
TO 1.261
Total 271.789

Todos os estudantes selecionados dentro das vagas disponíveis, tanto na chamada regular quanto por meio da lista de espera, deverão realizar a matrícula no período indicado em edital da instituição.

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