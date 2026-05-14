Lista dos cursos mais concorridos no Sisu 2026 na Paraíba é divulgada; veja o top-10 – Foto: Divulgação.

A lista dos cursos mais concorridos no Sistema de Seleção Unificada, Sisu 2026, na Paraíba, foi divulgada pelo Ministério da Educação nesta quinta-feira (5). Na Paraíba, 21.863 pessoas foram aprovadas na chamada regular da seleção, preenchendo 99% das vagas. Veja o ranking dos cursos mais concorridos abaixo.

De acordo com levantamento do MEC, a Paraíba registrou 163.592 inscrições, considerando que cada candidato pôde escolher até dois cursos. Entretodos os cursos, o de bacharelado em medicina, da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), aparece como o mais concorrido.

A lista de aprovados no Sisu 2026 foi divulgada na quinta-feira (29) e os estudantes puderam concorrer pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Cursos mais concorridos no Sisu 2026 na Paraíba

Instituição Campus Grau Turno Curso Inscrições Aprovados UFCG Campus de Cajazeiras Bacharelado Integral Medicina 1.617 30 UFPB Unidade sede Bacharelado Integral Medicina 5.108 130 UFCG Unidade Campina Grande – Bodocongó Bacharelado Integral Medicina 3.419 90 UFPB Unidade sede Bacharelado Integral Biomedicina 2.043 60 UFCG Polo na sede Bacharelado Noturno Pedagogia 834 25 UFPB Unidade sede Bacharelado Integral Fisioterapia 2.178 80 UFCG Unidade Campina Grande – Bodocongó Bacharelado Integral Psicologia 2.260 90 UFPB Unidade sede Bacharelado Integral Fonoaudiologia 1.502 60 UFPB Unidade sede Bacharelado Integral Psicologia 2.671 110 UFPB Unidade sede Bacharelado Noturno Direito 2.368 100

Paraíba foi o quarto estado com o maior número de aprovados no Brasil

A Paraíba foi o quarto estado com o maior número de aprovados na chamada regular do Sisu 2026, levando em consideração todos os estados. Ao todo, foram 21.863 aprovados, ficando abaixo apenas de Minas Gerais, com 33.778, Rio de Janeiro com 30.533 e Bahia com 23.477.

UF das instituições de ensino superior Número de aprovados AC 990 AL 7.345 AM 2.970 AP 1.454 BA 23.477 CE 14.505 DF 2.190 ES 6.392 GO 5.660 MA 8.877 MG 33.778 MS 6.365 MT 7.780 PA 2.490 PB 21.863 PE 16.850 PI 11.324 PR 9.788 RJ 30.533 RN 14.076 RR 800 RS 12.319 SC 7.621 SE 6.395 SP 14.686 TO 1.261 Total 271.789

Todos os estudantes selecionados dentro das vagas disponíveis, tanto na chamada regular quanto por meio da lista de espera, deverão realizar a matrícula no período indicado em edital da instituição.