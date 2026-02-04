Lembrado para vice de Cícero, Fábio Ramalho anuncia filiação ao PSD de Pedro

Fábio Ramalho. Foto: divulgação/ALPB. Administrator

O deputado estadual Fábio Ramalho está de malas prontas para deixar o ninho tucano. Presidente do PSDB paraibano, ele entregará o comando da legenda e ingressará no PSD, do ex-deputado Pedro Cunha Lima. Ao Blog, ele disse que aguarda apenas a janela partidária ser aberta.

Fábio tem sido lembrado como possibilidade de compor a chapa encabeçada pelo prefeito Cícero Lucena (MDB).

Aliados dele defendem que Ramalho é um nome expressivo em municípios da região polarizada por Campina Grande e, com o apoio do Grupo Cunha Lima, representaria bem a geografia política estadual.

O movimento feito por ele demonstra que, caso Pedro e Romero prefiram não ir para a disputa, o deputado estaria à disposição do grupo. É que o vice de Cícero sairá do PSD, de Pedro.

E caso o ex-prefeito e deputado federal Romero Rodrigues, liderança popular de maior expressão em Campina Grande, decida compor a chapa como vice?

No PSD, Ramalho estaria pronto para outro projeto: disputar uma vaga na Câmara Federal – quem sabe até com o apoio do grupo Cunha Lima.