Hospital de Trauma de João Pessoa realiza mais de 750 atendimentos no fim de semana — Governo da Paraíba

O Hospital Estadual de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, unidade do Governo do Estado em João Pessoa, realizou 759 atendimentos durante o fim de semana. Nesse período, a unidade de saúde registrou 52 procedimentos cirúrgicos de alta e média complexidade, com 27 de emergência e 25 eletivas.

Desse total, 207 foram considerados casos graves ou gravíssimos. O balanço tem como base as entradas realizadas a partir da 0h da sexta-feira (30) até as 23h59 desse domingo (1).

Durante o fim de semana, as ocorrências envolvendo quedas lideraram as entradas da emergência com 129 casos, seguidos por acidentes de moto (88) e corpo estranho (73). Outros casos registrados na unidade de saúde foram trauma (55), arma de fogo (15), agressão física (13), atropelamento (nove), queimadura (nove), arma branca (três), acidente de automóvel (dois) e acidente de bicicleta (dois). Os casos clínicos em destaque foram Acidente Vascular Cerebral (20) e Acidente Vascular (12).

A faixa etária dos 19 aos 59 anos foi responsável pela maioria das entradas na instituição com 441 pacientes, seguida por pessoas com mais de 60 anos (147), crianças de 0 a 12 anos (121) e de 13 a 18 com 50 casos.

O bairro de Mangabeira lidera os atendimentos com 41 entradas, seguido por Valentina (24), Gramame (23), Cristo (17) e Bessa (16). Já em relação aos municípios, Santa Rita lidera com 58 casos. Na sequência, estão Bayeux (39), Cabedelo (31), Conde (18) e Guarabira (18).